"Пинком під зад": Арахамія жорстко відреагував на скандальні держзакупівлі

Давид Арахамія. Фото: пресслужба "Слуги народу"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що звернувся до місцевих влад, щоб вони якимсь чином врегулювали питання щодо закупівель. Він сподівається, що його зрозуміють.

Про це політик заявив у коментарі ЗМІ.

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"Я вирішив звернутись з таким меседжем до всіх органів, в тому числі до місцевого самоврядування, для того, щоб вони просто схаменулися… Я сподіваюся, що вони це зрозуміють, тому що вони у своїх громадах бачать, що люди це не схвалюють. Рано чи пізно будуть виборчі процеси і люди дадуть на це відповідь своїм голосом і пинком під зад всіх пошлють", — наголосив Арахамія.

За його словами, якщо такі меседжі не зрозуміють, то це будуть "робити силовим шляхом".

Обмеження Верховною Радою

Раніше Давид Арахамія прокоментував масові ненагальні тендери, оголошені місцевою владою під час війни. Нардеп пообіцяв обмежити закупівлі через Верховну Раду, якщо не припиниться "бенкет під час чуми".

Нагадаємо, 29 червня Харківська міська поліклініка №24 уклала договір щодо придбання чотирьох футболок на 21 000 гривень з ФОП Клименко Артем Вікторович. Також протягом року медзаклад замовляв дороге взуття для персоналу та переплачував на інших закупівлях.