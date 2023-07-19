Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow "Пинком під зад": Арахамія жорстко відреагував на скандальні держзакупівлі arrow

"Пинком під зад": Арахамія жорстко відреагував на скандальні держзакупівлі

19 липня 2023 21:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Пинком під зад": Арахамія жорстко відреагував на скандальні держзакупівлі
Давид Арахамія. Фото: пресслужба "Слуги народу"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що звернувся до місцевих влад, щоб вони якимсь чином врегулювали питання щодо закупівель. Він сподівається, що його зрозуміють.

Про це політик заявив у коментарі ЗМІ.

Читайте також:

Що сказав Арахамія

"Я вирішив звернутись з таким меседжем до всіх органів, в тому числі до місцевого самоврядування, для того, щоб вони просто схаменулися… Я сподіваюся, що вони це зрозуміють, тому що вони у своїх громадах бачать, що люди це не схвалюють. Рано чи пізно будуть виборчі процеси і люди дадуть на це відповідь своїм голосом і пинком під зад всіх пошлють", — наголосив Арахамія. 

За його словами, якщо такі меседжі не зрозуміють, то це будуть "робити силовим шляхом".

Обмеження Верховною Радою

Раніше Давид Арахамія прокоментував масові ненагальні тендери, оголошені місцевою владою під час війни. Нардеп пообіцяв обмежити закупівлі через Верховну Раду, якщо не припиниться "бенкет під час чуми".

Нагадаємо, 29 червня Харківська міська поліклініка №24 уклала договір щодо придбання чотирьох футболок на 21 000 гривень з ФОП Клименко Артем Вікторович. Також протягом року медзаклад замовляв дороге взуття для персоналу та переплачував на інших закупівлях. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

"Під шумок війни" депутати намагалися декриміналізувати сотні корупційних справ

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз