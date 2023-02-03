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НАБУ и САП завершили расследование по делу Насирова о взятке в 722 млн грн

3 февраля 2023 11:21
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Дело Насирова: НАБУ и САП завершили расследование
Роман Насиров
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 2 февраля завершили расследование экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и его советника. Их подозревают в получении 5,5 млн. долларов и более 21 млн. евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Что установило следствие

Отмечается, что стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления.

"Следствие установило получение председателем ГФС (2015-2016 годах) неправомерной выгоды в 5,5 млн долларов США за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и более 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС в течение февраля 2015 – августа 2016 годов.

"Плату за услуги", которая, в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, тогдашний глава ГФС получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компаний, подконтрольных его близкому лицу, а также советнику через другие иностранные компании-"прокладки", привлечены советником экс-чиновника. Отправителями средств, как установили НАБУ и САП, были две компании-нерезиденты, подконтрольные владельцу агрохолдинга (речь идет об Ukrlandfarming Олеге Бахматюке, — ред.)", — говорится в сообщении.

По официальному курсу НБУ на момент совершения преступления речь идет о более чем 722 млн. грн.

"При этом часть неправомерной выгоды сформировали непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертировали в иностранную валюту. У НАБУ и САП есть доказательства, что глава ГФС приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, не включая сведения о суммах, заявленных в бюджетное возмещение другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), имевших на то право.

Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 млн грн пени", — добавили в НАБУ.

Что известно о деле Насирова

Роман Насиров был отстранен от должности руководителя ГФС в начале марта 2017 года. Уволили его только через год: 31 января 2018 года Кабинет министров уволил экс-чиновника из-за того, что у него гражданство Великобритании, что запрещено законом в случае исполнения обязанностей главы ГФС.

В ноябре 2017 года Насирову вручили обвинительный акт. По версии следствия, Насиров дал разрешение на поочередные выплаты налоговых долгов предприятиям народного депутата Александра Онищенко. Тем самым нанес ущерб бюджету на 2 миллиарда гривен, считают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В октябре 2022 года экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову, его советнику, а также владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку сообщили о подозрении по делу о возмещении НДС.

Бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523,2 млн грн.

Также сообщалось, что апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей и 523,2 млн грн залога для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Напомним, что решением Кабинета министров 22 января уволен Василий Лозинский с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Национальное антикоррупционное бюро обвиняет чиновника во взяточничестве.

Также ранее НАБУ и САП сообщили подозрение семьи за подозрение в завладении недвижимостью госпредприятия Национальная кинематика Украины. Речь идет о 14 зданиях и сооружениях на окраине Киева общей стоимостью почти 42 млн гривен.

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