НАБУ та САП розслідують спробу заволодіння майном Нацкінематики

Співробітники НАБУ

НАБУ та САП повідомили підозру сімом особам за підозру у заволодінні нерухомістю держпідприємства Національна кінематика України. Йдеться про 14 будов та споруд на околиці Києва, загальною вартістю майже 42 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Розслідування

Серед підозрюваних:

заступник міністра культури України (2014–2019 рр.);

начальник управління Міністерства культури України (2017-2020 рр.)

перший заступник генерального директора ДП "ПКУ" (2016-2019 рр.);

арбітражний керуючий — керуючий санацією ДП "ПКУ" (2019-2020 рр.);

два організатори злочинної схеми — бенефіціарні власники низки ТОВ;

керівник ТОВ — покупець майнового комплексу ДП "ПКУ".

У матеріалах слідства йдеться, що протягом 2016-2019 років організатори злочинної схеми розробили план, згідно з яким під виглядом оздоровлення (санації*) ДП "ПКУ", яке знаходилося у тяжкому фінансовому становищі, планували заволодіти майном підприємства за безцінь. Для цього вони залучили посадових осіб Мінкультури та ДП "НКУ".

Зібрані матеріали стали підставою для невизнання та скасування Господарським судом міста Києва результатів аукціону із продажу майна ДП "Національна кінематека України". Законність та обґрунтованість рішення підтвердив Верховний Суд. Тож держпідприємство отримало можливість повернути у власність незаконно втрачену нерухомість, що й зробило.

Нагадаємо, що рішенням Кабінету міністрів 22 січня звільнено Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Національне антикорупційне бюро звинувачує чиновника у хабарництві.