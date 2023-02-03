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НАБУ та САП завершили розслідування у справі Насірова про хабар у 722 млн грн

3 лютого 2023 11:21
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Справа Насірова: НАБУ і САП завершили розслідування
Роман Насіров
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 2 лютого завершили розслідування стосовно ексголови Державної фіскальної служби України Романа Насірова та його радника. Їх підозрюють в одержанні 5,5 млн доларів та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Що встановило слідство

Зазначається, що стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення.

"Слідство наразі встановило одержання головою ДФС (2015-2016 роках) неправомірної вигоди у 5,5 млн доларів США за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 - серпня 2016 рр.

"Плату за послуги", яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, тодішній голова ДФС одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компаній, підконтрольних його близькій особі, а також раднику, через інші іноземні компанії-"прокладки", залучені радником експосадовця. Відправниками коштів, як встановили НАБУ і САП, були дві компанії-нерезиденти, підконтрольні власнику агрохолдингу (йдеться про Ukrlandfarming Олега Бахматюка, — ред.)", — йдеться у повідомленні.

За офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину йдеться про понад 722 млн грн. 

"При цьому частину неправомірної вигоди сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту. НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право.

Це, своєю чергою, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені", — додали в НАБУ.

Що відомо про справу Насірова

Романа Насірова відсторонили від посади керівника ДФС на початку березня 2017 року. Звільнили його лише через рік: 31 січня 2018 року Кабінет міністрів звільнив ексчиновника через те, що він має громадянство Великої Британії, що заборонено законом у разі виконання обов'язків глави ДФС.

У листопаді 2017 року Насірову вручили обвинувальний акт. За версією слідства, Насіров дав дозвіл на почергові виплати податкових боргів підприємствам народного депутата Олександра Онищенка. Тим самим завдав збитків бюджету на 2 мільярди гривень, вважають у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу Ukrlandfarming Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

Згодом повідомлялось, що апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та 523,2 млн грн застави для колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Нагадаємо, що рішенням Кабінету міністрів 22 січня звільнено Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Національне антикорупційне бюро звинувачує чиновника у хабарництві.

Також раніше НАБУ та САП повідомили підозру сімом особам за підозру у заволодінні нерухомістю держпідприємства Національна кінематика України. Йдеться про 14 будов та споруд на околиці Києва, загальною вартістю майже 42 млн гривень.

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