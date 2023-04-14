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НАБУ просит продолжить расследование дела экс-головы Нефтегаза Коболева: есть новые доказательства

14 апреля 2023 13:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
НАБУ просит продолжить расследование дела экс-головы Нефтегаза Коболева: есть новые доказательства
Эксглава Нафтогаза Андрей Коболев. Фото: пресс-служба Нафтогаза
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало новые доказательства в уголовном производстве по подозрению бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в завладении более 229 млн. грн премии.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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Детективы продемонстрировали недавно изъятые переписки и потому просят продолжить расследование дела.

Пресс-служба НАБУ утверждает, что они вместе с САП решили опубликовать часть материалов "учитывая общественный резонанс и ряд заявлений со стороны защиты". Опубликованные материалы являются перепиской, в частности, директора департамента управления персоналом и соц политики и Андрея Коболева, и датируется 14 июня 2017 года.

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Опубликованы фрагменты переписки Коболева. Фото: НАБУ

Кроме этого, есть и другие переписки, которые являются доказательствами обвинения Коболева.

"Общий объем изъятой информации в электронном виде составляет более 37 гигабайтов электронной переписки. В настоящее время детективы осуществляют обзор изъятой информации, который, в связи с большим массивом данных, может длиться в течение значительного периода времени. Во время осмотра уже обнаружен ряд сведений, имеющих существенное значение для доказывания в уголовном производстве", — добавили в бюро.

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Опубликованы фрагменты переписки Коболева. Фото: НАБУ
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Опубликованы фрагменты переписки Коболева. Фото: НАБУ
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Опубликованы фрагменты переписки Коболева. Фото: НАБУ

В чем обвиняют Коболева

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-головы "Нефтегаз Украины" Андрею Коболеву. Его подозревают в завладении в 2018 году более 229 млн. грн. в виде премии за победу в арбитраже против "Газпрома".

Следствие установило, что глава компании в 2014-2021 годах в мае 2018 вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн. грн (эквивалент 10 млн долл. США) за экстраординарные достижения. Речь идет о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах.

Эта сумма существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн. грн.). К тому же за те же достижения экс керующие компании выплатили премию и в 2017 году в размере 12,49 млн. грн.

В целом в 2018 году подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн. грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).

В ходе расследования антикоррупционные органы столкнулись с препятствиями со стороны бывшего руководства госкомпании, которое направило документы о выплате премий председателю правления госкомпании иностранным юридическим советникам, которые отказывались по запросу Национального бюро о международной правовой помощи их выдать.

Однако после получения информации о возвращении в 2022 году этих документов в распоряжение компании, детективы НАБУ их изъяли, что помогло дать надлежащую правовую оценку действиям бывшего руководителя компании.

Напомним, 14 марта Высший антикоррупционный суд обязал экс председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении премии, носить электронный браслет и оставил залог в 229 миллионов гривен. В то же время, суд не поддержал ходатайство прокуратуры о взятии Коболева под арест.

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