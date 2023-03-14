Суд відмовився брати Коболєва під арешт, але наклав на нього додаткове зобов'язання

Андрій Коболєв

Вищий антикорупційний суд зобов’язав ексголову правління Нафтогазу Андрія Коболєва, якого підозрюють у незаконному отриманні премії, носити електронний браслет та залишив заставу в 229 мільйонів гривень. Водночас суд не підтримав клопотання прокуратури про взяття Коболєва під арешт.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції".

Рішення суду

Слідча суддя ВАКС частково задовольнила клопотання НАБУ та САП про зміну запобіжного заходу екскерівнику Нафтогазу.

До застави в 229 млн грн і раніше призначених обов'язків додали новий обов'язок — носити електронний браслет.

Змінити запобіжний суд просили після того, як Коболєв вніс частину раніше призначеної застави — 107 млн із 229 млн грн.

Також відповідно до запобіжного заходу в силі залишились інші обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала змінити запобіжний захід ексголові Нафтогазу Андрію Коболєву у справі про премії на тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави в 365 млн грн.

Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням НАБУ про застосування до Коболєва більш суворого запобіжного заходу, оскільки за нього не внесли заставу у повному розмірі за попереднім рішенням суду.

У чому звинувачують Коболєва

НАБУ і САП повідомили про підозру ексочільнику "Нафтогаз України" Андрію Коболєву. Його підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти "Газпрому".

Слідство встановило, що очільник компанії у 2014-2021 роках в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 роках.

Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у розмірі 12,49 млн грн.

Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Під час розслідування антикорупційні органи зіштовхнулися з перешкодами з боку колишнього керівництва держкомпанії, яке скерувало документи стосовно виплати премій голові правління держкомпанії до іноземних юридичних радників, які відмовлялися за запитом Національного бюро про міжнародну правову допомогу їх видати.

Однак, після одержання інформації щодо повернення у 2022 році цих документів у розпорядження компанії, детективи НАБУ їх вилучили, що допомогло надати належну правову оцінку діям колишнього керівника компанії.

Реакція Коболєва

"Короткий коментар щодо новин про підозру. Розуміючи, що відбувається її підготовка, коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну, щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту", — написав Коболєв у Facebook.