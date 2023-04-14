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НАБУ просить продовжити розслідування справи ексголови Нафтогазу Коболєва: є нові докази

14 квітня 2023 13:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
НАБУ просить продовжити розслідування справи ексголови Нафтогазу Коболєва: є нові докази
Ексголова Нафтогазу Андрій Коболєв. Фото: пресслужба Нафтогазу
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Національне антикорупційне бюро оприлюднило нові докази у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва у заволодінні понад 229 млн грн премії.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

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Детективи продемонстрували нещодавно вилучені листування і тому просять продовжити розслідування справи.

Пресслужба НАБУ стверджує, що вони разом із САП вирішили опублікувати частину матеріалів "з огляду на суспільний резонанс та низку заяв з боку сторони захисту". Опубліковані матеріали є листуванням, зокрема директора департаменту управління персоналом та соцполітики та Андрія Коболєва, і датується 14 червня 2017. 

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Опубліковані фрагменти листування Коболєва. Фото: НАБУ

Також є інші листування, які являються доказами обвинувачення Коболєва.

"Загальний обсяг вилученої інформації в електронному вигляді становить понад 37 гігабайтів електронного листування. Наразі детективи здійснюють огляд вилученої інформації, який, у зв’язку із великим масивом даних, може тривати протягом значного періоду часу. Під час огляду вже виявлено низку відомостей, які мають істотне значення для доказування в кримінальному провадженні", — додали в бюро.

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Опубліковані фрагменти листування Коболєва. Фото: НАБУ
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Опубліковані фрагменти листування Коболєва. Фото: НАБУ
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Опубліковані фрагменти листування Коболєва. Фото: НАБУ

У чому звинувачують Коболєва

НАБУ і САП повідомили про підозру ексочільнику "Нафтогаз України" Андрію Коболєву. Його підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти "Газпрому".

Слідство встановило, що очільник компанії у 2014-2021 роках в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн доларів) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 роках.

Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у розмірі 12,49 млн грн.

Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Під час розслідування антикорупційні органи зіштовхнулися з перешкодами з боку колишнього керівництва держкомпанії, яке скерувало документи стосовно виплати премій голові правління держкомпанії до іноземних юридичних радників, які відмовлялися за запитом Національного бюро про міжнародну правову допомогу їх видати.

Однак, після одержання інформації щодо повернення у 2022 році цих документів у розпорядження компанії, детективи НАБУ їх вилучили, що допомогло надати належну правову оцінку діям колишнього керівника компанії.

Нагадаємо, 14 березня Вищий антикорупційний суд зобов’язав ексголову правління Нафтогазу Андрія Коболєва, якого підозрюють у незаконному отриманні премії, носити електронний браслет та залишив заставу у 229 млн грн. Водночас суд не підтримав клопотання прокуратури про взяття Коболєва під арешт. 

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