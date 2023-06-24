Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow "Приближается мой отпуск в Крыму": глава МИД Чехии потролил россиян arrow

"Приближается мой отпуск в Крыму": глава МИД Чехии потролил россиян

24 июня 2023 12:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Приближается мой отпуск в Крыму": глава МИД Чехии потролил россиян
Глава МИД Чехии Ян Липавский. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Учитывая события в РФ и ситуацию на фронте в Украине, в Чехии высмеивают россиян. Так, глава МИД Чехии Ян Липавский пошутил и сказал, что его летние каникулы в Крыму уже близко.

Об этом он сообщил в Twitter.

Читайте также:

Каникулы в Крыму

"Вижу, приближаются мои летние каникулы в Крыму", — сказал министр.

Стоит указать, что, несмотря на свой отпуск в Крыму, недавно министр заявил, что РФ еще долго будет угрозой для Европы. По его мнению, со страной, которая ведет агрессивные войны против своих соседей и прямо угрожает международному порядку, невозможно сохранять прежние отношения.

Липавский подчеркнул, что Чехия "резко уменьшила российское дипломатическое присутствие" на своей территории, заблокировала российские активы на общую сумму около 10 миллиардов чешских крон, урезала и планирует дальше уменьшать свою энергетическую привязанность к Российской Федерации.

Чехия
Сообщение Яна Липавского. Фото: скриншот

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебыйнос  сказал, что знает в Крыму хорошие места. Чешский министр попросил посоветовать, где отдыхать в Крыму.

"Одно из моих любимых Джашмовый пляж под Севастополем", — написал  Перебыйнос.

В свою очередь чешский министр ретвитнул сообщение.

Чехия
Переписка в Twitter. Фото: скриншот

Напомним, что с 1 июля в Чехии вступят в действие новые правила по оплате жилья для украинских беженцев, что может привести к их массовому перемещению. Минтруда Чехии оценивает, что новые условия затронут от 38 000 до 50 000 человек, которым придется искать новое место проживания.

Также мы писали, что Чехия находится в информационной войне с Россией. Это разъясняется хакерскими атаками на информационные ресурсы страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас