"Приближается мой отпуск в Крыму": глава МИД Чехии потролил россиян

Глава МИД Чехии Ян Липавский. Фото: росСМИ

Учитывая события в РФ и ситуацию на фронте в Украине, в Чехии высмеивают россиян. Так, глава МИД Чехии Ян Липавский пошутил и сказал, что его летние каникулы в Крыму уже близко.

Об этом он сообщил в Twitter.

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Каникулы в Крыму

"Вижу, приближаются мои летние каникулы в Крыму", — сказал министр.

Стоит указать, что, несмотря на свой отпуск в Крыму, недавно министр заявил, что РФ еще долго будет угрозой для Европы. По его мнению, со страной, которая ведет агрессивные войны против своих соседей и прямо угрожает международному порядку, невозможно сохранять прежние отношения.

Липавский подчеркнул, что Чехия "резко уменьшила российское дипломатическое присутствие" на своей территории, заблокировала российские активы на общую сумму около 10 миллиардов чешских крон, урезала и планирует дальше уменьшать свою энергетическую привязанность к Российской Федерации.

Сообщение Яна Липавского. Фото: скриншот

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебыйнос сказал, что знает в Крыму хорошие места. Чешский министр попросил посоветовать, где отдыхать в Крыму.

"Одно из моих любимых — Джашмовый пляж под Севастополем", — написал Перебыйнос.

В свою очередь чешский министр ретвитнул сообщение.

Переписка в Twitter. Фото: скриншот

Напомним, что с 1 июля в Чехии вступят в действие новые правила по оплате жилья для украинских беженцев, что может привести к их массовому перемещению. Минтруда Чехии оценивает, что новые условия затронут от 38 000 до 50 000 человек, которым придется искать новое место проживания.

Также мы писали, что Чехия находится в информационной войне с Россией. Это разъясняется хакерскими атаками на информационные ресурсы страны.