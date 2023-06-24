"Наближається моя відпустка в Криму": голова МЗС Чехії потролив росіян

Глава МЗС Чехії Ян Липавський. Фото: росЗМІ

На тлі нинішніх подій у РФ та ситуації на фронті в Україні, у Чехії висміюють росіян. Так, глава МЗС Чехії Ян Липавський пожартував і сказав, що його літні канікули у Криму вже близько.

Про це він повідомив у Twitter.

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Канікули у Криму

"Бачу, наближаються мої літні канікули в Криму", — сказав міністр.

Варто зазначити, що, попри свою відпустку в Криму, нещодавно міністр заявив, що РФ ще довго буде загрозою для Європи. На його думку, з країною, яка веде агресивні війни проти своїх сусідів і прямо загрожує міжнародному порядку, неможливо зберігати колишні відносини.

Липавський наголосив, що Чехія "різко зменшила російську дипломатичну присутність" на своїй території, заблокувала російські активи на загальну суму близько 10 мільярдів чеських крон, урізала і планує далі зменшувати свою енергетичну прихильність до Російської Федерації.

Повідомлення Яна Липавського. Фото: скріншот

Листування в Twitter. Фото: скріншот

Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс сказав, що знає в Криму хороші місця. Чеський міністр попросив порадити, де відпочивати у Криму.

"Одне з моїх улюблених — Джашмовий пляж під Севастополем", — написав перебийніс.

Своєю чергою чеський міністр ретвітнув повідомлення.

Нагадаємо, що з 1 липня в Чехії набудуть чинності нові правила щодо оплати житла для українських біженців, що може призвести до їх масового переміщення. Мінпраці Чехії оцінює, що нові умови торкнуться від 38 000 до 50 000 осіб, яким доведеться шукати нове місце проживання.

Також ми писали, що Чехія перебуває в інформаційній війні з Росією. Це пояснюється хакерськими атаками на інформаційні ресурси країни.