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Чехия находится в информационной войне с Россией, — Петр Павел

23 июня 2023 15:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Чехия находится в информационной войне с Россией, — Петр Павел
Петр Павел. Фото: ANADOLU AGENCY
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Чехия находится в информационной войне с Россией. Это разъясняется хакерскими атаками на информационные ресурсы страны.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в своей вступительной речи на проходящей в Праге конференции "СМИ и Украина", пишет Euractiv.

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Что произошло

Чешское радио, которое организовывало конференцию, подверглось массированной хакерской атаке в день проведения мероприятия, из-за чего на сайт нельзя было зайти с утра четверга. В информационном ресурсе сообщили, что кибератаку, скорее всего, осуществили конкретно на конференцию.

Петр Павел отметил, что его страна ведет с Россией информационную войну, но необычную. Он добавил, что фундамент для войны РФ в Украине закладывался в информационном пространстве еще задолго до полномасштабного вторжения.

По его словам, главной целью агрессоров в военное время является информация, ведь когда людям не говорят правды, то это помогает агрессору победить.

Что еще атаковали хакеры

Кроме того, в четверг веб-сайт Министерства иностранных дел Чехии тоже подвергся DDoS-атакам со стороны российской хакерской группировки NoName в течение дня. Эти "атаки перенаправляют большой объем интернет-трафика на веб-сайты, что перегружает их серверы и приводит к их выходу из строя".

Как отметили в хакерской группе, эту атаку совершили через доклад МИД, где призвали изменить отношения с РФ.

"Чешская политика по отношению к России в ближайшие месяцы будет сосредоточена на том, как способствовать победе Украины в российской войне и как способствовать международной изоляции России", — отметил министр иностранных дел Ян Липовский на презентации доклада.

"Мы будем и дальше укреплять нашу способность противодействовать гибридным действиям России. Мы хотим продолжать ограничивать контакты с Россией только до базового уровня в четко определенных сферах. Мы будем поддерживать российское гражданское общество и правозащитников", — заверил он.

В свою очередь хакеры из прокремлевской группировки NoName заявили, что совершили атаки на сайты:

  • автовокзала Прага-Флоренция,
  • Пражской компании общественного транспорта;
  • сервиса mojeID, который используется для проверки подлинности пользователей в различных интернет-сервисах.

Напомним, российские хакеры пытаются атаковать многочисленные украинские ресурсы. Так что даже обычным гражданам нужно быть осторожными в интернете и позаботиться о собственной информационной безопасности.

 

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