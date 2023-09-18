Лідер виборчої кампанії у Словаччині погрожує зупинити допомогу Україні

Колишній словацький прем’єр Роберт Фіцо. Фото: Associated Press

Лідер виборчої кампанії у Словаччині та колишній прем’єр Роберт Фіцо планує скасувати військову та політичну підтримку України. Він вважає, що жодна кількість західного озброєння, що надходить в Україну, не змінить хід війни.

Про це повідомляє Associated Press.

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Як відомо, Роберт Фіцо був прем'єр-міністром і керував країною з 2006 по 2010 рік і з 2012 по 2018 рік. Зараз він знову головний претендент на посаду прем'єр-міністра після виборів 30 вересня.

Видання зазначає, що він і його ліва партія Smer проводили передвиборчу кампанію на чіткому проросійському та антиамериканському посилі.

"Якщо Smer увійде до складу уряду, ми більше не будемо відправляти зброю та боєприпаси в Україну", — заявив Фіцо.

Він наголосив, що жодна кількість західного озброєння для України не змінить хід війни і нашій країні потрібно укласти "мирну угоду" з Росією, оскільки "наївно думати, що РФ залишить Крим чи відмовиться коли-небудь від території, яку вона контролює в Україні".

"Фіцо також виступає проти санкцій ЄС щодо Росії, ставить під сумнів здатність української армії витіснити російські війська і хоче використати членство Словаччини в НАТО, щоб заблокувати приєднання України. Його повернення до влади може змусити Словаччину відмовитися від свого демократичного курсу", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Словаччина заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України. Заборона діятиме до кінця 2023 року.