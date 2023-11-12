На базе ХАМАСа нашли переведенный на арабский "Майн Кампф" Гитлера, — ЦАХАЛ

Удары по боевикам ХАМАС в Секторе Газа. Фото: Reuters

Военные израильской армии нашли переведенный на арабский язык экземпляр книги Гитлера "Майн кампф" на базе террористов ХАМАС в Секторе Газа. ЦАХАЛ заявил, что террористы исповедуют идеологию немецкого фюрера.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

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"Никогда снова — это СЕЙЧАС. Силы ЦАХАЛа обнаружили экземпляр печально известной книги Гитлера "Майн кампф", переведенный на арабский язык, в детской спальне, которая использовалась как база террористов ХАМАСа в Газе", — говорится в сообщении.

Экземпляр книги Гитлера на базе ХАМАСа. Фото: ЦАХАЛ

Отмечается, что книга была обнаружена среди личных вещей одного из террористов с аннотациями и акцентами.

Аннотации с арабского перевода книги Гитлера. Фото: ЦАХАЛ

"ХАМАС поддерживает идеологию Гитлера, ответственного за уничтожение еврейского народа", — подчеркнули в армии обороны Израиля.

Напомним, что израильские военные ликвидировали командира террористической группировки ХАМАС, удерживавшего заложников в больнице. В общей сложности он содержал в неволе около тысячи жителей Сектора Газа.