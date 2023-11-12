На базе ХАМАСа нашли переведенный на арабский "Майн Кампф" Гитлера, — ЦАХАЛ
Военные израильской армии нашли переведенный на арабский язык экземпляр книги Гитлера "Майн кампф" на базе террористов ХАМАС в Секторе Газа. ЦАХАЛ заявил, что террористы исповедуют идеологию немецкого фюрера.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
На базе ХАМАСа нашли книгу Гитлера
"Никогда снова — это СЕЙЧАС. Силы ЦАХАЛа обнаружили экземпляр печально известной книги Гитлера "Майн кампф", переведенный на арабский язык, в детской спальне, которая использовалась как база террористов ХАМАСа в Газе", — говорится в сообщении.
Отмечается, что книга была обнаружена среди личных вещей одного из террористов с аннотациями и акцентами.
"ХАМАС поддерживает идеологию Гитлера, ответственного за уничтожение еврейского народа", — подчеркнули в армии обороны Израиля.
Напомним, что израильские военные ликвидировали командира террористической группировки ХАМАС, удерживавшего заложников в больнице. В общей сложности он содержал в неволе около тысячи жителей Сектора Газа.
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