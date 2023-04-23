На Банковой прокомментировали скандальное заявление посла Китая о Крыме и Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк выразил недоумение заявлением посла Китая во Франции по поводу суверенитета бывших советских республик. Он напомнил, что КНР достаточно щепетильно относится к своей истории.

Об этом Михаил Подоляк написал в своем Twitter.

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Подоляк подчеркнул, что все постсоветские государства имеют четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве, кроме России, которая обманным путем заняла место в Совбезе ООН.

"Странно слышать от представителя страны, щепетильно относящегося к своей тысячелетней истории, абсурдную версию "истории Крыма". Хотите быть великим политическим игроком — не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров", — отметил он.

Что сказал посол Китая

Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны.

Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто".

Китайский дипломат также сказал, что Крым был "российским поначалу", но не уточнил, что имел в виду под "началом".

🗣 @DariusRochebin : "Est-ce que la Crimee, à vos yeux, c'est l'Ukraine?"



🗣 Lu Shaye : "Ça dépend comment on perçoit le problema [...] Ce n'est pas si simple."



📺 #La26 pic.twitter.com/nspLMs9HO8 — LCI (@LCI) April 21, 2023

Реакция Украины

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отреагировал на скандальные заявления посла Китая в этой стране по поводу Крыма и статуса Украины в международном праве.

"Или есть очевидные проблемы с географией. Или такие заявления идут вразрез с позицией китайской столицы "по усилиям по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН", — написал он в своем Twitter.

"Тестовый вопрос "Кому принадлежит Крым?", как всегда, показателен. В следующий раз хорошо было бы расширить его вопросом "Кому принадлежит Владивосток?" Здесь нет места двусмысленности. Крым — это Украина", — добавил он.

Дипломат подчеркнул, что "советской империи больше не существует, а история двигается дальше".

Напомним, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Китая после высказываний главы дипмиссии КНР во Франции, подвергшего сомнению суверенитет постсоветских стран. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил сожаление по поводу таких заявлений китайского дипломата, подчеркнув, что такая позиция непонятна.