МИД отреагировало на видео правительства Венгрии с картой Украины без Крыма

Министерство иностранных дел. Фото: Wikimedia Commons

В Министерстве иностранных дел отреагировали на видео правительства Венгрии с картой Украины без Крыма. МИД объявил стране демарш.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

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Реакция МИД на карту Украины без Крыма

В министерстве подчеркнули, что обозначение Крыма территорией, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Венгрия должна прекратить совершать провокации и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО. Подыгрывание агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике", — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что временный поверенный Украины в Венгрии совершил официальный демарш перед венгерской стороной.

Венгрия "исправила" видео с картой Украины

Правительство Венгрии опубликовало новое видео с правильной картой Украины. Оно появилось на YouTube-канале старшего аналитика проправительственного венгерского фонда Századvég Андре Палоца.

Напомним, правительство Венгрии обнародовало видео под названием "Настало время для мира", показав беженцев и разрушения, которые можно предотвратить только путем "прекращения огня" и переговоров, как заявляет закадровый голос. Эта идея подчеркивает также изображение стола с флагами США, России и Украины.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление. Он сказал, что часть Украины принадлежит Венгрии.