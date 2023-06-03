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МЗС відреагувало на відео уряду Угорщини з картою України без Криму

3 червня 2023 21:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
МЗС відреагувало на відео уряду Угорщини з картою України без Криму
Міністерство закордонних справ України. Фото: Wikimedia Commons
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Міністерстві закордонних справ відреагували на відео уряду Угорщини з картою України без Криму. МЗС оголосило країні демарш.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

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У міністерстві наголосили, що позначення Криму територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО. Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці", — йдеться у заяві.

У МЗС додали, що тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною.

Угорщина "виправила" відео з картою України

Уряд Угорщини опублікував нове відео з правильною картою України. Воно з'явилося на YouTube-каналі старшого аналітика проурядового угорського фонду Századvég Андре Палоца.

Нагадаємо, уряд Угорщини оприлюднив відео під назвою "Настав час для миру", показавши біженців та руйнування, яким можна запобігти лише шляхом "припинення вогню" та переговорів, як заявляє закадровий голос. Цю ідею підкреслює також зображення столу з прапорами США, Росії та України.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нову скандальну заяву. Він сказав, що частина України належить до Угорщини.

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