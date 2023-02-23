МИД Венгрии готовит визит Орбана в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится посетить Киев. Министр иностранных дел этой страны Сийярто ответил на вопрос о том, почему Орбан до сих пор не посетил Киев.

Об этом пишет Index.

Визит Орбана в Киев

По словам Сиярто, лично ему не поступало приглашение посетить украинскую столицу, но он готов поехать, если такое приглашение будет. Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши ранее подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Орбана посетить Украину во время встречи на саммите Европейского Союза в Брюсселе.

Визит Орбана в Киев может стать событием, о котором говорят уже давно. Венгерский лидер неоднократно заявлял о своей поддержке культурного, экономического и политического сотрудничества с Украиной, и некоторые наблюдатели считают, что его поездка в столицу Украины может способствовать укреплению дружественных отношений между двумя странами.

Однако существует и другая точка зрения. Некоторые эксперты утверждают, что визит Орбана в Киев может вызвать напряженность в уже натянутых отношениях между Венгрией и Украиной. Одной из причин такого напряжения является закон, принятый украинским парламентом весной 2017 года, который предусматривает запрет использования национальных символов и языка на территории страны в случае их несоответствия украинским стандартам. Венгрия резко высказала свое несогласие с этим законом, утверждая, что он противоречит правам венгерской общины, проживающей на западе Украины.

Напомним, недавно Венгрия требовала у Украины "прекратить зверства" против этнических венгров в Закарпатской области. Отметим, что до этого в районе закарпатского города Мукачево были сняты венгерские флаги и демонтированы надписи на венгерском языке.

"Призываем национальных лидеров Украины немедленно сделать все возможное для снятия антивенгерских решений и возобновления прежнего статуса", — сказал госсекретарь по двусторонним отношениям в венгерском МИД Тамаш Менцер.

Кроме того, с Виктором Орбаном связан скандал. Так, 22 ноября венгерские СМИ сообщили, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан пришел на встречу с местным футболистом в шарфе, на котором была изображена карта "Великой Венгрии". На этой карте в состав Венгрии присоединили часть украинской территории, Румынии и Хорватии.