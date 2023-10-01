МИД о проекте финансирования правительства США: для Украины это лучший вариант

Спикер МИД Украины Олег Николенко. Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на проект финансирования правительства США. Он заявил, что ситуация с временным бюджетом Штатов не остановит поступление помощи в Украину, которая была объявлена ранее.

Об этом Олег Николенко написал на своей странице в Facebook.

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"Ситуация с временным бюджетом США не остановит поступление помощи Украине, которая была объявлена ранее. Сейчас это около 1,6 млрд долл США на оборонку и 1,23 млрд долл США прямой бюджетной поддержки, а также средства на гуманитарные и энергетические проекты", — подчеркнул Николенко.

По его словам, "шатдаун" американского правительства мог бы иметь негативное влияние на воплощение текущих программ для Украины.

Спикер МИД рассказал, что сейчас власти Украины активно работают с американскими партнерами, чтобы новое бюджетное решение Штатов, которое будет наработано в течение 45 дней, включало новую финансовую помощь для Украины.

"Не забываем, что в США сейчас продолжаются внутриполитические дискуссии, связанные с американским политическим процессом. Поддержка Украины остается непоколебимо прочной как в Администрации США, так и в обеих партиях и палатах Конгресса США, а главное — среди американского народа", — добавил Николенко.

Пост Николенко. Фото: скриншот

Напомним, для предотвращения закрытия правительства Палата представителей США предприняла ключевой шаг, приняв резолюцию о краткосрочных расходах сроком на 45 дней. В этом документе предусмотрена помощь в случае стихийного бедствия, однако дополнительное финансирование для Украины или безопасности границ в него не включено.

Также мы писали, что посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова заверила, что поставкам оружия и оборудования от США, одобренным ранее, ничего не угрожает. Они сохраняются в силе при принятии Сенатом США временной бюджетной резолюции.

Добавим, президент США Джо Байден выступил с жестким заявлением об угрозах для демократии Штатов. Американский лидер вспомнил экстремистские движения в Республиканской партии, которые поддерживает бывший президент страны Дональд Трамп.