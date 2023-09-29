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"Відбувається щось небезпечне": Байден заявив, що рух Трампа загрожує демократії

29 вересня 2023 08:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Відбувається щось небезпечне": Байден заявив, що рух Трампа загрожує демократії
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент США Джо Байден виступив з жорсткою заявою про загрози для демократії Штатів. Американський лідер згадав за екстремістські рухи в Республіканській партії, які підтримує колишній президент країни Дональд Трамп. 

Про це пише видання CNN, посилаючись на словам Джо Байдена. 

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Що сказав Байден

"Зараз в Америці відбувається щось небезпечне. Існує екстремістський рух, який не поділяє основні переконання нашої демократії: рух MAGA", — заявив Байден. Варто нагадати, що MAGA (Make America Great Again) — це гасло політичної кампанії Дональда Трампа на минулих виборах. 

За словами американського лідера, Республіканською партією керують та залякують екстремісти MAGA.

"Їхній екстремістський порядок денний, якщо він буде реалізований, докорінно змінить інститути американської демократії, якими ми їх знаємо", — наголошую Байден.

У своїй промові президент Штатів також згадав за нещодавну заяву Трампа про те, щоб стратити генерала Марка Міллі. У той же час, як мовчання республіканців щодо цього коментаря було "оглушливим".

"Я вірю у вільні та чесні вибори і мирну передачу влади. Я вірю, що в Америці немає місця — жодного, жодного, жодного — політичному насильству", — підкреслив Байден.

Нагадаємо, 26 вересня за вироком суду експрезидент США Дональд Трамп є винним у шахрайстві. Упродовж тривалого часу він обманював банки та страховиків, завищуючи свій капітал у документах. 

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