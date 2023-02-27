​​​​МИД Литвы опроверг мифы вокруг войны в Украине: россия не непобедима, а переговоры с путиным ничего не дадут

Литва не поддерживает идею переговоров с Путиным, заявил министр иностранных дел этой страны.

Украина может победить россию, армия которой оказалась отнюдь не непобедимой. Итак, речь должна идти о помощи Украине, а не о переговорах с россией, которые только затянут войну.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Мир и мифы

По словам Ландсбергиса, весь Запад стремится к миру в Украине.

Но мир, отметил глава МИД Литвы, не может основываться на мифах. Поэтому он опроверг ряд ложных утверждений о россии и войне, которую она ведет в Украине.

Украина может отвоевать Крым

Ландсбергис отметил, что россия не непобедима. А союзники Украины выделили пока лишь ничтожную долю своих ресурсов. К тому же производство вооружения и боеприпасов можно увеличить.

Поэтому Украине вполне по силам будет освободить все свои территории, включая и оккупированный Крым.

Кстати, Крым для путина не является красной линией, отметил министр иностранных дел Литвы. Таких "красных линий", о которых говорил кремль, было уже много, но никаких "серьезных последствий" после их пересечения так и не произошло. Поэтому необходимо уважать не "красные линии" путина, а международно признанные границы.

С кремлем невозможно торговаться

Габриелюс Ландсбергис также предостерег от возможных переговоров с россией.

"Путин слишком много инвестировал в свой крестовый поход против Запада. Он не может вернуться назад. Он считает наши мирные жертвы слабостью и использует их против нас. Он должен быть в суде, а не во власти", — подчеркнул глава МИД Литвы.

Поэтому, поскольку планы россии не изменятся, необходимо думать не о переговорах с ней, а о победе над агрессором.

Потому что все возможные переговоры, уверен министр иностранных дел Литвы, приведут только к повторной войне.

Напомним, экспосол США в Москве Джон Салливан заявил, что пути не требовались переговоры с Украиной ни до войны, ни сейчас.

Фото: Twitter Ландсбергиса