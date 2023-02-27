МЗС Литви спростувало міфи навколо війни в Україні: росія не є непереможною, а переговори з путіним нічого не дадуть
Україна може перемогти росію, армія якої виявилася зовсім не непереможною. Тож йтиметься про допомогу Україні, а не про переговори з росією, які лише затягнуть війну.
Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
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Мир і міфи
За словами Ландсбергіса, увесь Захід прагне миру в Україні.
Але мир, зазначив очільник МЗС Литви, не може ґрунтуватися на міфах. Тому він спростував низку неправдивих тверджень щодо росії і війни, яку вона веде в Україні.
Україна може відвоювати Крим
Ландсбергіс зазначив, що росія не є непереможною. А союзники України виділили поки що лише мізерну частку своїх ресурсів. До того ж, виробництво озброєння та боєприпасів можна збільшити.
Тож Україні цілком до снаги буде звільнити усі свої території, включаючи й окупований Крим.
До речі, Крим для путіна не є червоною лінією, зазначив міністр закордонних справ Литви. Таких "червоних ліній", про які говорив кремль, було уже багато, але жодних "серйозних наслідків" після їхнього перетину так і не сталося. Тож необхідно поважати не "червоні лінії" путіна, а міжнародно визнані кордони.
З кремлем неможливо торгуватися
Габріелюс Ландсбергіс також застеріг від можливих переговорів з росією.
"Путін надто багато інвестував у свій хрестовий похід проти Заходу. Він не може повернутися назад. Він вважає наші мирні жертви слабкістю і використовує їх проти нас. Він має бути в суді, а не у владі", — наголосив очільник МЗС Литви.
Тому, оскільки плани росії не зміняться, необхідно думати не про переговори з нею, а про перемогу над агресором.
Бо усі можливі переговори, упевнений міністр закордонних справ Литви, призведуть лише до повторної війни.
Нагадаємо, експосол США в москві Джон Салліван заявив, що путіну не були потрібні переговори з Україною ні до війни, ні зараз.
Фото: Twitter Ландсбергіса