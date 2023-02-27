​​​​​​​МЗС Литви спростувало міфи навколо війни в Україні: росія не є непереможною, а переговори з путіним нічого не дадуть

Литва не підтримує ідею переговорів з путіним, заявив міністр закордонних справ цієї країни

Україна може перемогти росію, армія якої виявилася зовсім не непереможною. Тож йтиметься про допомогу Україні, а не про переговори з росією, які лише затягнуть війну.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Мир і міфи

За словами Ландсбергіса, увесь Захід прагне миру в Україні.

Але мир, зазначив очільник МЗС Литви, не може ґрунтуватися на міфах. Тому він спростував низку неправдивих тверджень щодо росії і війни, яку вона веде в Україні.

Україна може відвоювати Крим

Ландсбергіс зазначив, що росія не є непереможною. А союзники України виділили поки що лише мізерну частку своїх ресурсів. До того ж, виробництво озброєння та боєприпасів можна збільшити.

Тож Україні цілком до снаги буде звільнити усі свої території, включаючи й окупований Крим.

До речі, Крим для путіна не є червоною лінією, зазначив міністр закордонних справ Литви. Таких "червоних ліній", про які говорив кремль, було уже багато, але жодних "серйозних наслідків" після їхнього перетину так і не сталося. Тож необхідно поважати не "червоні лінії" путіна, а міжнародно визнані кордони.

З кремлем неможливо торгуватися

Габріелюс Ландсбергіс також застеріг від можливих переговорів з росією.

"Путін надто багато інвестував у свій хрестовий похід проти Заходу. Він не може повернутися назад. Він вважає наші мирні жертви слабкістю і використовує їх проти нас. Він має бути в суді, а не у владі", — наголосив очільник МЗС Литви.

Тому, оскільки плани росії не зміняться, необхідно думати не про переговори з нею, а про перемогу над агресором.

Бо усі можливі переговори, упевнений міністр закордонних справ Литви, призведуть лише до повторної війни.

Нагадаємо, експосол США в москві Джон Салліван заявив, що путіну не були потрібні переговори з Україною ні до війни, ні зараз.

Фото: Twitter Ландсбергіса