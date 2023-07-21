Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Моравецкий прокомментировал фантазии Путина о "подарке Сталина" Польше arrow

Моравецкий прокомментировал фантазии Путина о "подарке Сталина" Польше

21 июля 2023 23:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Моравецкий прокомментировал фантазии Путина о "подарке Сталина" Польше
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: epa
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал скандальные заявления российского диктатора Владимира Путина. Также глава правительства заявил, что дипломата России вызовут в Министерство иностранных дел страны.

Об этом Моравецкий написал в Twitter.

Читайте также:

Ответ Моравецкого

"Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в МИД", — отметил Моравецкий.

Источник: twitter.com/MorawieckiM

Что выдал Путин

Российский президент заявил, что якобы польско-литовско-украинский союз является "угрозой оккупации Западной Украины".

"Хочу напомнить о том, чем закончилась для Польши такая агрессивная политика. Закончилась она трагедией 1939 года, когда Польшу западные союзники оставили в жертву немецкой военной машине и она фактически потеряла свою независимость и суверенитет, которые восстановила в огромной степени благодаря СССР", — отметил он.

По его словам, Польша должна поблагодарить СССР "за восстановление независимости", поскольку ей якобы Сталин подарил западные земли.

Путин нафантазировал, что Польша хочет сформировать коалицию под НАТО и вмешаться в конфликт, чтобы потом "оторвать себе более жирный кусок Украины". Он также отметил, что она мечтает и о белорусских землях, что означает "агрессию против России".

Напомним, что правозащитник и политический эксперт Михаил Чаплыга стал гостем студии Вечір.LIVE. В рамках эфира он рассказал о падении российской империи и режиме Владимира Путина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз