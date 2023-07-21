Моравецкий прокомментировал фантазии Путина о "подарке Сталина" Польше

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: epa

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал скандальные заявления российского диктатора Владимира Путина. Также глава правительства заявил, что дипломата России вызовут в Министерство иностранных дел страны.

Об этом Моравецкий написал в Twitter.

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Ответ Моравецкого

"Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в МИД", — отметил Моравецкий.

Источник: twitter.com/MorawieckiM

Что выдал Путин

Российский президент заявил, что якобы польско-литовско-украинский союз является "угрозой оккупации Западной Украины".

"Хочу напомнить о том, чем закончилась для Польши такая агрессивная политика. Закончилась она трагедией 1939 года, когда Польшу западные союзники оставили в жертву немецкой военной машине и она фактически потеряла свою независимость и суверенитет, которые восстановила в огромной степени благодаря СССР", — отметил он.

По его словам, Польша должна поблагодарить СССР "за восстановление независимости", поскольку ей якобы Сталин подарил западные земли.

Путин нафантазировал, что Польша хочет сформировать коалицию под НАТО и вмешаться в конфликт, чтобы потом "оторвать себе более жирный кусок Украины". Он также отметил, что она мечтает и о белорусских землях, что означает "агрессию против России".

Напомним, что правозащитник и политический эксперт Михаил Чаплыга стал гостем студии Вечір.LIVE. В рамках эфира он рассказал о падении российской империи и режиме Владимира Путина.