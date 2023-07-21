Правозахисник розповідає про падіння російської імперії та Путіна: прямий ефір Новини.LIVE

Правозахисник Михайло Чаплига. Фото: osn

Правозахисник та політичний експерт Михайло Чаплига став гостем студії Вечір.LIVE. В рамках ефіру він розповів про падіння російської імперії та режиму Володимира Путіна.

Переглянути прямий ефір можна на You-Tube каналі Новини.

Читайте також:

Прямий ефір з Михайлом Чаплигою

Разом із ведучою телеканалу експерт обговорив, хто може замінити Путіна на посаді глави Кремля. Також він розповість, як новий глава держави змінить ситуацію.

Крім того, тема торкнулася п'ятого президента України Петра Порошенка та націоналізації "Сенс Банку".

Дивіться прямий ефір о 21:10

Нагадаємо, що реакцією України на ракетні атаки на мирні населені пункти буде посилення контратак проти супротивника. Попри спроби залякування з боку Росії, Україна готує низку несподіваних та неприємних дій у відповідь.

Також ми повідомляли, що світові лідери не роблять активних дій у світлі навмисних агресивних дій Росії проти цивільних об'єктів в Україні та погроз на адресу кораблів у водах Чорного моря. Якщо РФ піде без відповідальності за свої дії в цьому конфлікті, це може створити прецедент, за якого вона та інші нації ігноруватимуть міжнародне право.