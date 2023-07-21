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Моравецький прокоментував фантазії Путіна щодо "подарунку Сталіна" Польщі

21 липня 2023 23:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Моравецький прокоментував фантазії Путіна щодо "подарунку Сталіна" Польщі
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: epa
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував скандальні заяви російського диктатора Володимира Путіна. Також глава уряду заявив, що дипломата Росії викличуть до Міністерства закордонних справ країни.

Про це Моравецький написав у Twitter.

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"Сталін був військовим злочинцем, винним у загибелі сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації буде викликано в МЗС", — зазначив Моравецький.

Джерело: twitter.com/MorawieckiM

Що видав Путін

Російський президент заявив, що нібито польсько-литовсько-український союз є "загрозою окупації Західної України".

"Хочу нагадати про те, чим закінчилася для Польщі така агресивна політика. Закінчилася вона трагедією 1939 року, коли Польщу західні союзники покинули на поталу німецькій воєнній машині і вона фактично втратила свою незалежність і суверенітет, які відновила величезною мірою завдяки СРСР", — зазначив Путін.

За його словами, Польща повинна подякувати СРСР "за відновлення незалежності", оскільки їй нібито Сталін подарував західні землі.

Путін нафантазував, що Польща хоче сформувати коаліцію під НАТО і втрутитися у конфлікт, щоб потім "відірвати собі жирніший шматок України". Він також зазначив, що вона мріє й про білоруські землі, що означатиме "агресію проти Росії".

Нагадаємо, що правозахисник та політичний експерт Михайло Чаплига став гостем студії Вечір.LIVE. В рамках ефіру він розповів про падіння російської імперії та режиму Володимира Путіна.

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