​​​Международный уголовный суд открывает полевой офис в Украине

Генпрокуратура и МКС подписали меморандум

Международный уголовный суд (МКС) договорился с украинским правительством об открытии полевого суда в Украине. Сегодня, 23 марта, был подписан соответствующий документ.

Об этом сообщает "Укринформ".

Меморандум из МКС

Международный уголовный суд подписал меморандум с украинским правительством.

Согласно этому меморандуму, в Украине откроют полевой офис МКС.

От Украины меморандум подписал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Комментарий украинской стороны

Глава ОГП Костин напомнил, что решение об открытии офиса в Украине было принято еще 3 марта.

Подписание меморандума стабилизирует работу Международного криминального суда в Украине.

"Это позволит им не только находиться больший срок в Украине, но и иметь соответствующий офис, который будет защищен во всех возможных измерениях. В том числе с соответствующей защитой информации, и это позволит команде прокурора Хана более интенсивно и более эффективно работать в Украине по расследованию военных" преступлений, совершенных рф и российскими преступниками на украинской земле против украинцев", — подчеркнул генпрокурор Украины.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента россии владимира путина и уполномоченной по делам детей в России марии львовой-беловой. Оба обвиняются в похищениях украинских детей и вывозе их в россию.

В Украине отреагировали на такое решение и заявили, что ордер МКС на арест путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Также прокурор Международного уголовного суда Карим Хан рассказал, как долго будет действовать решение об ордере на арест президента владимира путина.

Срок действия этого решения пожизненный, объяснил Хан. Также до конца жизни будет находиться под угрозой ареста уполномоченная по правам ребенка в россии мария львова-белова.

Фото: "Укринформ"