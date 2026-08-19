Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаРынок трудаМодаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Политика Минобороны возглавил Хмара: что известно о новом министре

Минобороны возглавил Хмара: что известно о новом министре

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 13:32
Евгений Хмара стал министром обороны
Евгений Хмара. Фото: пресс-служба СБУ

В среду, 19 августа, Верховная Рада назначила Евгения Хмару главой Министерства обороны. "За" проголосовали 312 народных депутатов. В предыдущем правительстве эту должность занимал Михаил Федоров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Кто такой Евгений Хмара

"Назначить Хмару Евгения Леонидовича на должность министра обороны Украины", — говорится в тексте представления на сайте парламента.

Евгений Хмара — генерал-майор СБУ и боевой офицер, более десяти лет прослуживший в Центре специальных операций "А" ("Альфа"). В 2023 году он возглавил это подразделение, а после начала полномасштабного вторжения участвовал в обороне Киева, освобождении населенных пунктов Киевской области и боевых операциях на Донецком направлении.

Хмара также участвовал в операции по освобождению острова Змеиный в 2022 году. По его словам, подготовка к операции велась тщательно: военные собирали разведданные и отрабатывали детали на макете острова. Во время выполнения задания погибли двое спецназовцев, которых посмертно удостоили звания Героя Украины.

Читайте также:

За годы службы Евгений Хмара получил ряд государственных наград. Среди них — ордена Богдана Хмельницкого I, II и III степеней, орден "За мужество" III степени и знак отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг". Под его руководством спецподразделение "Альфа" выполняло задачи как на передовой, так и в глубоком тылу российских войск.

Обязательным условием для назначения на должность министра обороны является гражданский статус. Поэтому по состоянию на 19 августа Хмара уволен с военной службы.

Как писали Новини.LIVE, 19 августа Верховная Рада назначила Андрея Сибигу министром иностранных дел Украины, его кандидатуру поддержали 266 депутатов. Сибига уже возглавлял дипломатическое ведомство и продолжит работу на этой должности.

Также 19 августа парламент поддержал в первом чтении законопроект №15397, который ужесточает требования к укрытиям и контроль за их доступностью. Документ предусматривает, в частности, ежемесячные проверки, требования к оснащению защитных сооружений, развитие мобильных укрытий и цифровой мониторинг. Также предлагаются новые правила аренды укрытий и обязательного учета гражданской защиты при строительстве отдельных объектов.

Кабинет министров Верховная Рада Минобороны правительство Евгений Хмара
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации