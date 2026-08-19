Евгений Хмара стал министром обороны

Евгений Хмара. Фото: пресс-служба СБУ

В среду, 19 августа, Верховная Рада назначила Евгения Хмару главой Министерства обороны. "За" проголосовали 312 народных депутатов. В предыдущем правительстве эту должность занимал Михаил Федоров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Кто такой Евгений Хмара

"Назначить Хмару Евгения Леонидовича на должность министра обороны Украины", — говорится в тексте представления на сайте парламента.

Евгений Хмара — генерал-майор СБУ и боевой офицер, более десяти лет прослуживший в Центре специальных операций "А" ("Альфа"). В 2023 году он возглавил это подразделение, а после начала полномасштабного вторжения участвовал в обороне Киева, освобождении населенных пунктов Киевской области и боевых операциях на Донецком направлении.

Хмара также участвовал в операции по освобождению острова Змеиный в 2022 году. По его словам, подготовка к операции велась тщательно: военные собирали разведданные и отрабатывали детали на макете острова. Во время выполнения задания погибли двое спецназовцев, которых посмертно удостоили звания Героя Украины.

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За годы службы Евгений Хмара получил ряд государственных наград. Среди них — ордена Богдана Хмельницкого I, II и III степеней, орден "За мужество" III степени и знак отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг". Под его руководством спецподразделение "Альфа" выполняло задачи как на передовой, так и в глубоком тылу российских войск.

Обязательным условием для назначения на должность министра обороны является гражданский статус. Поэтому по состоянию на 19 августа Хмара уволен с военной службы.

Как писали Новини.LIVE, 19 августа Верховная Рада назначила Андрея Сибигу министром иностранных дел Украины, его кандидатуру поддержали 266 депутатов. Сибига уже возглавлял дипломатическое ведомство и продолжит работу на этой должности.

Также 19 августа парламент поддержал в первом чтении законопроект №15397, который ужесточает требования к укрытиям и контроль за их доступностью. Документ предусматривает, в частности, ежемесячные проверки, требования к оснащению защитных сооружений, развитие мобильных укрытий и цифровой мониторинг. Также предлагаются новые правила аренды укрытий и обязательного учета гражданской защиты при строительстве отдельных объектов.