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Минобороны РФ изменило информационную политику о наступлении ВСУ: анализ ISW

21 июня 2023 07:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Минобороны РФ изменило информационную политику о наступлении ВСУ: анализ ISW
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство обороны РФ изменило информационную политику в отношении информационного освещения контрнаступления ВСУ. При этом, 20 июня,  украинские бойцы провели наступление минимум на двух участках.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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 Как указывается в отчете, российское Минобороны в свою очередь продемонстрировало высокий уровень согласованности в риторике при комментировании данных операций. Это может говорить о том, что Минобороны РФ проанализировало и внесло коррективы в свою предыдущую политику управления информационным пространством во время подобных ситуаций.

В своем заявлении 20 июня, министр обороны России Сергей Шойгу акцентировал внимание на событиях на границе Донецкой и Запорожской областей. Чуть ранее, 5 июня, он утверждал, что украинская сторона начала контрнаступление 4 июня, что соответствует предположениям ISW об этой дате.

Шойгу сообщил о 263 атаках украинцев на российские позиции с момента начала контрнаступления, но при этом отверг информацию о том, что украинцам удалось добиться успехов на каких-либо участках фронта. Это произошло несмотря на имеющиеся в открытом доступе данные о перемещении украинских войск.

По мнению аналитиков ISW, тот факт, что Шойгу открыто и довольно спокойно обсудил украинское контрнаступление, является свидетельством эволюции российского информационного пространства. Это свидетельствует о попытках Минобороны РФ избежать инцидентов, как это было в 2022 году в Харьковской и Херсонской областях, что вызвало панику в российских медиа.

Напомним, что чеченские спецназовцы, подконтрольные Рамзану Кадырову, перешли в подчинение Министерства обороны России. Сам лидер Чечни в последнее время воздерживается от критики ведомства Сергея Шойгу.

Также мы писали, что российский министр обороны Сергей Шойгу делает такие заявления о потерях украинской армии, что в них не верят даже россияне. Это нужно Шойгу для того, чтобы скрыть большие потери своих войск.

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