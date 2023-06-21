Минобороны РФ изменило информационную политику о наступлении ВСУ: анализ ISW
Министерство обороны РФ изменило информационную политику в отношении информационного освещения контрнаступления ВСУ. При этом, 20 июня, украинские бойцы провели наступление минимум на двух участках.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны.
Что известно про смену информационной политики Минобороны РФ
Как указывается в отчете, российское Минобороны в свою очередь продемонстрировало высокий уровень согласованности в риторике при комментировании данных операций. Это может говорить о том, что Минобороны РФ проанализировало и внесло коррективы в свою предыдущую политику управления информационным пространством во время подобных ситуаций.
В своем заявлении 20 июня, министр обороны России Сергей Шойгу акцентировал внимание на событиях на границе Донецкой и Запорожской областей. Чуть ранее, 5 июня, он утверждал, что украинская сторона начала контрнаступление 4 июня, что соответствует предположениям ISW об этой дате.
Шойгу сообщил о 263 атаках украинцев на российские позиции с момента начала контрнаступления, но при этом отверг информацию о том, что украинцам удалось добиться успехов на каких-либо участках фронта. Это произошло несмотря на имеющиеся в открытом доступе данные о перемещении украинских войск.
По мнению аналитиков ISW, тот факт, что Шойгу открыто и довольно спокойно обсудил украинское контрнаступление, является свидетельством эволюции российского информационного пространства. Это свидетельствует о попытках Минобороны РФ избежать инцидентов, как это было в 2022 году в Харьковской и Херсонской областях, что вызвало панику в российских медиа.
Напомним, что чеченские спецназовцы, подконтрольные Рамзану Кадырову, перешли в подчинение Министерства обороны России. Сам лидер Чечни в последнее время воздерживается от критики ведомства Сергея Шойгу.
Также мы писали, что российский министр обороны Сергей Шойгу делает такие заявления о потерях украинской армии, что в них не верят даже россияне. Это нужно Шойгу для того, чтобы скрыть большие потери своих войск.