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Пригожин пошел на обострение конфликта с Минобороны РФ, — британская разведка

20 июня 2023 10:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пригожин пошел на обострение конфликта с Минобороны РФ, — британская разведка
Глава группировки “Вагнер” Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава группировки “Вагнер” Евгений Пригожин пошел на обострение конфликта с Министерством обороны РФ. 19 июня Пригожин ожидал от Минобороны РФ ответа на предложение контракта, которое было передано в министерство тремя днями ранее.

Об этом сообщает британская разведка.

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Британское минобороны предполагает, что такой ход Пригожина является предумышленной попыткой ослабить влияние официальных военных структур РФ. 

Таким образом Пригожин противостоит недавнему приказу минобороны РФ, требующему, чтобы все наемники заключили контракт с военным департаментом. Несмотря на это, Пригожин настаивает, что его бойцы не подпишут контракты, утверждая, что указания Шойгу должны применяться исключительно к министерству обороны.

Британская разведка отмечает, что Пригожин долгое время критиковал руководство Минобороны, при этом подчиняясь воле Путина. Но даже после замечаний Путина, 14 июня Пригожин заявил, что ни один из бойцов "Вагнера" не готов повторить "путь позора" и подписывать контракты.

Напомним, что главарь группы "Вагнер" Евгений Пригожин обвиняет американцев во всех бедах. В этот раз он заявил, что именно США и CNN виноваты в изнасилованиях женщин и детей в Судане.

Также мы сообщали, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял Минобороны РФ, которое недавно похвасталось видео с уничтожением украинских танков Leopard. На самом деле, заявил Пригожин, россияне воевали против сельскохозяйственной техники — комбайнов.

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