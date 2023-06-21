Міноборони РФ змінило інформаційну політику про наступ ЗСУ: аналіз ISW

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ

Міністерство оборони РФ змінило інформаційну політику щодо інформаційного висвітлення контрнаступу ЗСУ. При цьому 20 червня українські бійці провели наступ мінімум на двох ділянках.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Що відомо про зміну інформаційної політики Міноборони РФ

Як зазначається у звіті, російське Міноборони своєю чергою продемонструвало високий рівень узгодженості у риториці під час коментування цих операцій. Це може говорити про те, що Міноборони РФ проаналізувало та внесло корективи до своєї попередньої політики управління інформаційним простором під час подібних ситуацій.

У своїй заяві 20 червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу наголосив на подіях на кордоні Донецької та Запорізької областей. Трохи раніше, 5 червня, він стверджував, що українська сторона розпочала контрнаступ 4 червня, що відповідає припущенням ISW про цю дату.

Шойгу повідомив про 263 атаки українців на російські позиції з моменту початку контрнаступу, але при цьому відкинув інформацію про те, що українцям вдалося досягти успіхів на будь-яких ділянках фронту. Це сталося, попри наявні у відкритому доступі дані про переміщення українських військ.

На думку аналітиків ISW, той факт, що Шойгу відкрито та досить спокійно обговорив український контрнаступ, є свідченням еволюції російського інформаційного простору. Це свідчить про спроби Міноборони РФ уникнути інцидентів, як це було у 2022 році у Харківській та Херсонській областях, що викликало паніку у російських медіа.

Нагадаємо, що чеченські спецназівці, підконтрольні Рамзану Кадирову, перейшли у підпорядкування Міністерства оборони Росії. Сам лідер Чечні останнім часом утримується від критики відомства Сергія Шойгу.

Також ми писали, що російський міністр оборони Сергій Шойгу робить такі заяви про втрати української армії, що у них не вірять навіть росіяни. Це потрібно Шойгу для того, щоб приховати значні втрати своїх військ.