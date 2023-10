Минкульт потратил десятки миллионов на никому не известный англоязычный сайт

Кукольное шоу Hidden Angle. Фото: скриншот

Четыре месяца назад в рамках стремления знакомить западную аудиторию с культурой и общественной жизнью Украины, а также странами новой Европы, Минкульт Украины запустило англоязычную платформу The Gaze. Однако, несмотря на затраты в размере свыше 60 млн гривен, проект пока не смог завоевать популярности за пределами Украины, в отличие от других англоязычных украинских СМИ.

Об этом говорится в расследовании NGL.media.

Сообщается, что из указанной суммы 11,6 млн гривен было потрачено на разработку и техническое обслуживание платформы, в то время как основная часть средств ушла на создание контента. Стоимость видеопроизводства составила 35 млн гривен, а текстовых материалов — 11 млн гривен.

Также известно, что на платформе The Gaze и ее канале на YouTube представлено семь программ, включая кукольное шоу Hidden Angle, политическую передачу Talk For More, кулинарное шоу Chefs Next Door и юмористическое шоу European Edge.

Особенно затратным оказалось кулинарное шоу, производство одного эпизода которого обходится в 261 тысячу гривен, среднее количество просмотров на YouTube составляет лишь 900.

В расследовании также указывается, что стоимость создания одного новостного материала составляет 4000 гривен, а статьи — 8500 гривен, что значительно выше среднерыночных цен в Украине, где за простой текст платят от 250 гривен за тысячу знаков.

Весь контент для The Gaze разрабатывается частными подрядчиками, услуги которых оплачиваются через государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" от имени Министерства культуры.

The Gaze. Фото: скриншот

