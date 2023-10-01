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Мінкульт витратив десятки мільйонів на нікому не відомий англомовний сайт

1 жовтня 2023 18:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мінкульт витратив десятки мільйонів на нікому не відомий англомовний сайт
Лялькове шоу Hidden Angle. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Чотири місяці тому в рамках прагнення знайомити західну аудиторію з культурою та громадським життям України, а також з країнами нової Європи, Мінкульт України запустило англомовну платформу The Gaze. Однак, попри витрати у розмірі понад 60 млн гривень, проєкт поки що не зміг завоювати популярності за межами України, на відміну від інших англомовних українських ЗМІ.

Про це йдеться у розслідуванні NGL.media.

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Повідомляється, що із зазначеної суми 11,6 млн гривень було витрачено на розробку та технічне обслуговування платформи, тоді як основна частина коштів пішла на створення контенту. Вартість відеовиробництва становила 35 млн гривень, а текстових матеріалів — 11 млн гривень.

Також відомо, що на платформі The Gaze та її каналі на YouTube представлено сім програм, включаючи лялькове шоу Hidden Angle, політичну передачу Talk For More, кулінарне шоу Chefs Next Door та гумористичне шоу European Edge.

Особливо затратним виявилося кулінарне шоу, виробництво одного епізоду якого коштує 261 тисячу гривень, середня кількість переглядів на YouTube становить лише 900.

У розслідуванні також зазначається, що вартість створення одного новинного матеріалу становить 4000 гривень, а статті — 8500 гривень, що значно вище за середньоринкові ціни в Україні, де за простий текст платять від 250 гривень за тисячу знаків.

Весь контент для Gaze розробляється приватними підрядниками, послуги яких оплачуються через державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" від імені Міністерства культури.

The Gaze
The Gaze. Фото: скриншот

Нагадаємо, що влада України пропонує зробити коригування до Державного реєстру культурної спадщини, виключивши з нього пам'ятники, пов'язані з російською історією та комунізмом. Так, Мінкульт ініціює демонтаж пам'ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам України.

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