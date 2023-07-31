Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Министр иностранных дел Хорватии приехал в Украину: детали arrow

Министр иностранных дел Хорватии приехал в Украину: детали

31 июля 2023 14:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Министр иностранных дел Хорватии приехал в Украину: детали
Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман. Фото: Twitter дипломата
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава МИД Хорватии Гордан Грлич Радман сегодня, 31 июля, приехал с визитом в Украину. Дипломат уже успел посетить Киевскую область, а именно городок Гостомель.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Читайте также:

Визит в Гостомель

"Начал свой визит в Украину в Гостомеле. В партнерстве с ЮНИСЕФ-Хорватия хорватское правительство закупило 50 генераторов для школ и больниц по всей стране, включая детский сад "Радуга", — отметил министр иностранных дел Хорватии.

Изображение
Глава МИД Хорватии в Гостомеле. Фото: Twitter министра

Грлич Радман добавил, что крайне важно обеспечение бесперебойности функционирования дошкольных и учебных заведений для детей. Поэтому хорватское правительство и благотворительная организация Caritas передали оборудование для этого детского сада.

Изображение
Глава МИД Хорватии в Гостомеле. Фото: Twitter министра

Почтение защитников

Кроме того, глава МИД Хорватии почтил в Киеве всех, кто отдал свою жизнь за будущее Украины.

"Во время сегодняшнего визита в Украину вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийносом у Стены памяти павших за Украину почтил память всех, кто мужественно защищал Родину", — написал он.

Напомним, Президенту Республики Хорватия Зорану Милановичу не нравится украинский лозунг "Слава Україні!". Говорит, что это якобы лозунг самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убивали тысячи евреев, поляков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз