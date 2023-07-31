Министр иностранных дел Хорватии приехал в Украину: детали

Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман. Фото: Twitter дипломата

Глава МИД Хорватии Гордан Грлич Радман сегодня, 31 июля, приехал с визитом в Украину. Дипломат уже успел посетить Киевскую область, а именно городок Гостомель.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

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Визит в Гостомель

"Начал свой визит в Украину в Гостомеле. В партнерстве с ЮНИСЕФ-Хорватия хорватское правительство закупило 50 генераторов для школ и больниц по всей стране, включая детский сад "Радуга", — отметил министр иностранных дел Хорватии.

Глава МИД Хорватии в Гостомеле. Фото: Twitter министра

Грлич Радман добавил, что крайне важно обеспечение бесперебойности функционирования дошкольных и учебных заведений для детей. Поэтому хорватское правительство и благотворительная организация Caritas передали оборудование для этого детского сада.

Глава МИД Хорватии в Гостомеле. Фото: Twitter министра

Почтение защитников

Кроме того, глава МИД Хорватии почтил в Киеве всех, кто отдал свою жизнь за будущее Украины.

"Во время сегодняшнего визита в Украину вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийносом у Стены памяти павших за Украину почтил память всех, кто мужественно защищал Родину", — написал он.

При встрече с Украиной , вместе с 🇺🇦 Deputy FM @YPerebyinis на Wall Remembrance of Fallen for Ukraine, оголошенный tribute на все те, що приємно defended their Homeland. pic.twitter.com/mx7PYvtY4W — Gordan Grlić Radman (@grlicradman) 31 July 2023

Напомним, Президенту Республики Хорватия Зорану Милановичу не нравится украинский лозунг "Слава Україні!". Говорит, что это якобы лозунг самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убивали тысячи евреев, поляков.