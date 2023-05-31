Хорватський президент засудив гасло "Слава Україні": ОП відреагував

Президент Хорватії Зоран Міланович. Фото: Google

Президенту Республіки Хорватія Зорану Мілановичу не подобається українське гасло "Слава Україні!". Каже, що це нібито гасло найрадикальніших шовіністів Західної України, які співпрацювали з нацистами і вбивали тисячі євреїв, поляків.

Про це він заявив під час церемонії вручення громадських нагород у Загребі. Повідомляє агенція N1.

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"Я борюся, як Ісус, щоб відкинути такі гасла, як ЗДС ("За дім готові" — ред.). Якщо ви цього не зрозуміли, я не можу вас перевиховати. Але немає різниці між "За дім готові" і "Слава Україні". Це крик найрадикальніших шовіністів Західної України, які співпрацювали з нацистами та вбивали тисячі євреїв, поляків... Я не хочу цього чути в Хорватії. Мене не цікавить те, що якісь керівники на це підсіли. Нехай придумають інше привітання. Нехай приберуть Росію та Україну. Київ далеко, Москва ще далі", — наголосив президент Хорватії.

Відповідь Офісу Президента України

На заяву Президента Хорватії відреагував радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. На сторінці у Twitter він дав кілька дружніх порад очільнику Хорватії:

Не треба жити інфантильними міфами російської пропаганди: сьогодні це вже має безглуздий вигляд…

Не треба боятися правильної історії: вона робить нас сильними…

Не треба просити сміливих людей, які воюють в Україні за свою свободу та свої сім’ї, здатися, якщо сам не готовий захищати власну землю: це просто ганебно.

"І так… Героям слава! Завжди", — підсумував Подоляк.

Кілька скромних порад президенту Хорватії Мілановичу @Ured_PRH.



1. Не треба жити інфантильними міфами російської пропаганди: сьогодні це вже має безглуздий вигляд…

2. Не треба боятися правильної історії: вона робить нас сильними…

3. Не треба просити сміливих людей, які… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 31, 2023

Заяви Мілановича щодо війни в Україні

Міланович вважає "божевіллям" віру в те, що Росію можна перемогти у звичайній війні.

Міланович вважає, що незаконно анексований Росією півострів Крим ніколи не повернеться до складу України, а зусилля західних союзників щодо постачання техніки "лише продовжать війну".

Міланович виступив проти надання Україні сучасних танків, адже це нібито лише зблизить росію і Китай.

Він наголосив, що військовим Хорватії не слід надавати допомогу Україні: "можливо, ці танки згорять, можливо, дійдуть до Криму, але без Хорватії"

Нагадаємо, увесь травень Україна, зокрема і Київ, перебували під щільними ракетно-дронними атаками з боку держави-терористки Росії. Найбільше перепало столиці, куди ворог спрямував основний повітряний удар. Загалом, починаючи із 28 квітня, по Україні було випущено щонайменше 140 ракет різних типів базування та 340 ударних дронів.