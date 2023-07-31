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Міністр закордонних справ Хорватії приїхав до України: деталі

31 липня 2023 14:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Міністр закордонних справ Хорватії приїхав до України: деталі
Глава МЗС Хорватії Гордан Грлич-Радман. Фото: Twitter дипломата
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Глава МЗС Хорватії Гордан Грлич Радман сьогодні, 31 липня, приїхав з візитом до України. Дипломат вже встиг відвідати Київщину, а саме містечко Гостомель.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

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Візит до Гостомелю

"Розпочав свій візит до України в Гостомелі. У партнерстві з ЮНІСЕФ-Хорватія хорватський уряд закупив 50 генераторів для шкіл і лікарень по всій країні, включно з дитячим садком "Веселка", — зазначив міністр закордонних справ Хорватії.

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Голова МЗС Хорватії у Гостомелі. Фото: Twitter міністра

Грлич Радман додав, що вкрай важливим є забезпечення безперебійності функціонування дошкільних та навчальних закладів для дітей. Тому хорватський уряд та благодійна організація Caritas передали обладнання для цього дитсадка. 

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Голова МЗС Хорватії у Гостомелі. Фото: Twitter міністра

Вшанування захисників

Крім того, очільник МЗС Хорватії вшанував у Києві всіх, хто віддав своє життя за майбутнє України.

"Під час сьогоднішнього візиту до України разом із заступником міністра закордонних справ України Євгеном Перебийносом біля Стіни пам’яті полеглих за Україну вшанував пам’ять усіх, хто мужньо захищав Батьківщину", — написав він. 

Нагадаємо, Президенту Республіки Хорватія Зорану Мілановичу не подобається українське гасло "Слава Україні!". Каже, що це нібито гасло найрадикальніших шовіністів Західної України, які співпрацювали з нацистами і вбивали тисячі євреїв, поляків.

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