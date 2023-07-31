Міністр закордонних справ Хорватії приїхав до України: деталі

Глава МЗС Хорватії Гордан Грлич-Радман. Фото: Twitter дипломата

Глава МЗС Хорватії Гордан Грлич Радман сьогодні, 31 липня, приїхав з візитом до України. Дипломат вже встиг відвідати Київщину, а саме містечко Гостомель.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

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Візит до Гостомелю

"Розпочав свій візит до України в Гостомелі. У партнерстві з ЮНІСЕФ-Хорватія хорватський уряд закупив 50 генераторів для шкіл і лікарень по всій країні, включно з дитячим садком "Веселка", — зазначив міністр закордонних справ Хорватії.

Голова МЗС Хорватії у Гостомелі. Фото: Twitter міністра

Грлич Радман додав, що вкрай важливим є забезпечення безперебійності функціонування дошкільних та навчальних закладів для дітей. Тому хорватський уряд та благодійна організація Caritas передали обладнання для цього дитсадка.

Голова МЗС Хорватії у Гостомелі. Фото: Twitter міністра

Вшанування захисників

Крім того, очільник МЗС Хорватії вшанував у Києві всіх, хто віддав своє життя за майбутнє України.

"Під час сьогоднішнього візиту до України разом із заступником міністра закордонних справ України Євгеном Перебийносом біля Стіни пам’яті полеглих за Україну вшанував пам’ять усіх, хто мужньо захищав Батьківщину", — написав він.

During today’s visit to #Ukraine, together with 🇺🇦 Deputy FM @YPerebyinis at the Wall of Remembrance of the Fallen for Ukraine, paying tribute to all those who bravely defended their Homeland. pic.twitter.com/mx7PYvtY4W — Gordan Grlić Radman (@grlicradman) July 31, 2023

Нагадаємо, Президенту Республіки Хорватія Зорану Мілановичу не подобається українське гасло "Слава Україні!". Каже, що це нібито гасло найрадикальніших шовіністів Західної України, які співпрацювали з нацистами і вбивали тисячі євреїв, поляків.