Министр обороны Германии рассказал, при наличии чего в Украине возможен мир
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что достижение мира в Украине обусловлено наличием международных гарантий безопасности. В частности, важным нюансом является обещание ФРГ поддерживать наше государство.
Об этом сообщает DW.
Поддержка Украины Германией
"Значительным аспектом этих гарантий является наше обещание оказывать поддержку Украине в деле модернизации и реформирования ее вооруженных сил", — отметил Писториус.
Он подчеркнул, что создание Совета НАТО-Украина является важным этапом в развитии сотрудничества, что будет способствовать дальнейшему приближению Украины к Североатлантическому альянсу.
"Совет способствует принятию совместных решений на политическом уровне. Чем интенсивнее наше сотрудничество, тем быстрее будет путь в НАТО", — заявил министр.
Писториус пояснил, что альянс отказался от последнего этапа — дорожной карты для членства Украины в НАТО, поскольку целью есть упростить путь Украины в альянс. Он также отметил, что на следующей неделе на базе Рамштайн в Германии Украина и партнеры НАТО обсудят дальнейшие шаги по ее поддержке.
Напомним, что решение о передаче немецких ракет Taurus для Украины может быть принято в течение одной-двух недель. Германия должна учесть последствия каждого своего шага, как заявил Писториус.
Также мы писали, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в следующий раз конференция по послевоенному восстановлению Украины состоится в Берлине. Мероприятие запланировано на 2024 год.