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Министр обороны Германии рассказал, при наличии чего в Украине возможен мир

16 сентября 2023 04:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Министр обороны Германии рассказал, при наличии чего в Украине возможен мир
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Droese/localpic/IMAGO
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что достижение мира в Украине обусловлено наличием международных гарантий безопасности. В частности, важным нюансом является обещание ФРГ поддерживать наше государство.

Об этом сообщает DW.

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"Значительным аспектом этих гарантий является наше обещание оказывать поддержку Украине в деле модернизации и реформирования ее вооруженных сил", — отметил Писториус.

Он подчеркнул, что создание Совета НАТО-Украина является важным этапом в развитии сотрудничества, что будет способствовать дальнейшему приближению Украины к Североатлантическому альянсу.

"Совет способствует принятию совместных решений на политическом уровне. Чем интенсивнее наше сотрудничество, тем быстрее будет путь в НАТО", — заявил министр.

Писториус пояснил, что альянс отказался от последнего этапа — дорожной карты для членства Украины в НАТО, поскольку целью есть упростить путь Украины в альянс. Он также отметил, что на следующей неделе на базе Рамштайн в Германии Украина и партнеры НАТО обсудят дальнейшие шаги по ее поддержке.

Напомним, что решение о передаче немецких ракет Taurus для Украины может быть принято в течение одной-двух недель. Германия должна учесть последствия каждого своего шага, как заявил Писториус.

Также мы писали, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в следующий раз конференция по послевоенному восстановлению Украины состоится в Берлине. Мероприятие запланировано на 2024 год.

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