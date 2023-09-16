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Міністр оборони Німеччини розповів, за наявності чого в Україні можливий мир

16 вересня 2023 04:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Міністр оборони Німеччини розповів, за наявності чого в Україні можливий мир
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Droese/localpic/IMAGO
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що досягнення миру в Україні обумовлено наявністю міжнародних гарантій безпеки. Зокрема, важливим нюансом є обіцянка ФРН підтримувати нашу державу.

Про це повідомляє DW.

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"Значним аспектом цих гарантій є наша обіцянка надавати підтримку Україні у справі модернізації та реформування її збройних сил", — зазначив Пісторіус.

Він наголосив, що створення Ради НАТО-Україна є важливим етапом у розвитку співпраці, що сприятиме подальшому наближенню України до Північноатлантичного альянсу.

"Рада сприяє ухваленню спільних рішень на політичному рівні. Чим інтенсивніше наше співробітництво, тим швидше буде шлях до НАТО", — заявив міністр.

Пісторіус пояснив, що альянс відмовився від останнього етапу — дорожньої карти для членства України в НАТО, оскільки метою є спростити шлях України до альянсу. Він також зауважив, що наступного тижня на базі Рамштайн у Німеччині Україна та партнери НАТО обговорять подальші кроки щодо її підтримки.

Нагадаємо, що рішення щодо передавання німецьких ракет Taurus для України може бути ухвалене протягом одного-двох тижнів. Німеччина повинна зважити наслідки кожного свого кроку, як заявив Пісторіус. 

Також ми писали, що міністрка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що наступного разу конференція з повоєнної відбудови України відбудеться в Берліні. Захід запланований на 2024 рік.

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