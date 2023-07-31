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Министр обороны Италии считает, что можно завершить войну в Украине политическим путем

31 июля 2023 12:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Министр обороны Италии считает, что можно завершить войну в Украине политическим путем
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что завершение войны у Украины сможет определить "политический выбор".

Об этом Гвидо Крозетто сказал в интервью Corriere della Sera.

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Министр считает, что ситуация на фронте "зашла в тупик". По его словам, это заставляет думать о долгосрочных сроках завершения войны.

Крозетто заявил, что контрнаступление ВСУ столкнулось с несколькими трудностями, а атаки Украины затрудняет то, что россияне существенно окопались.

"Поэтому это может быть политический выбор, который определит конец конфликта. С другой стороны, время западных стран отличается от времени автократий", — добавил Крозетто.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об успехах контрнаступления ВСУ. По ее словам, украинские военные освободили уже 37 кв. км территории на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что, несмотря на все заявления кремлевских властей, россияне не верят, что могут удержать южный фронт. Именно поэтому они построили линии обороны на Перекопском перешейке, чтобы зацепиться хотя бы за Крым.

Добавим, что украинские военные ведут изнурительные бои к югу от Бахмута с конечной целью перерезать российские пути поставки в разрушенный восточный город.

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