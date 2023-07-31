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Міністр оборони Італії вважає, що можна завершити війну в Україні політичним шляхом

31 липня 2023 12:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Міністр оборони Італії вважає, що можна завершити війну в Україні політичним шляхом
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що завершення війни в України зможе визначити "політичний вибір".

Про це Гвідо Крозетто сказав в інтерв'ю Corriere della Sera.

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Завершення війни в Україні

Міністр вважає, що ситуація на фронті "зайшла в глухий кут". За його словами, це змушує думати про довгострокові терміни завершення війни.

Крозетто заявив, що контрнаступ ЗСУ зіткнувся з кількома труднощами, а атаки України ускладнює те, що росіяни суттєво окопалися. 

"Тому це може бути політичний вибір, який визначить кінець конфлікту. З іншого боку, час західних країн відрізняється від часу автократій", — додав Крозетто.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про успіхи контрнаступу ЗСУ. За її словами, українські військові звільнили вже 37 кв. км території на Бахмутському напрямку.

Також ми писали, що попри усі заяви кремлівської влади, росіяни не вірять, що можуть втримати південний фронт. Саме тому вони збудували лінії оборони на Перекопському перешийку, аби зачепитися хоча б за Крим.

Додамо, українські військові ведуть виснажливі бої на південь від Бахмута з кінцевою метою перерізати російські шляхи постачання до зруйнованого східного міста.

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