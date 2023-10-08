Мы изменим реалии в Газе на 50 лет вперед, — министр обороны Израиля

Министр обороны Израиля Иоав Галлант. Фото: REUTERS

Из-за масштабной атаки израильской территории министр обороны Израиля Йоав Галлант угрожает боевикам ХАМАС и Сектору Газа. Он предупреждает о смене реалий в Газе на 50 лет вперед.

Об этом сообщают издания The Times of Israel и Sky News.

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"Они не различали женщин, детей и пожилых людей, они вредили всем. Он вскоре поймет, что совершил серьезную ошибку, и заплатит цену. Мы изменим реалии в Газе на 50 лет вперед", — заявил министр обороны Израиля.

В то же время, по данным телеканала Sky News, Армия обороны Израиля не исключает начала сухопутной операции в секторе Газа.

Напомним, американский президент Джо Байден обещает Израилю всестороннюю помощь, чтобы граждане могли продолжать защищать себя. В свою очередь, Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и сказал, что "потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит".

Также мы писали, что в Израиле возросло число погибших в результате нападения террористической группировки ХАМАС. Пока известно о минимум 150 жертвах.