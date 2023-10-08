Ми змінимо реалії в Газі на 50 років вперед, — міністр оборони Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант. Фото: REUTERS

Через масштабну атаку ізраїльської території міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант погрожує бойовикам ХАМАС та Сектору Газа. Він попереджає про зміну реалій в Газі на 50 років вперед.

Про це повідомляють видання The Times of Israel та Sky News.

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"Вони не розрізняли жінок, дітей і людей похилого віку, вони шкодили всім. Він незабаром зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить ціну. Ми змінимо реалії в Газі на 50 років вперед", — заявив міністр оборони Ізраїлю.

Водночас, за даними телеканалу Sky News, Армія оборони Ізраїлю не виключає початку сухопутної операції в Секторі Газа.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден обіцяє Ізраїлю всебічну допомогу, аби громадяни могли продовжувати захищати себе. Своєю чергою, Нетаньягу подякував Байдену за підтримку і сказав, що "буде потрібна тривала й потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе".

Також ми писали, що в Ізраїлі зросла кількість загиблих внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС. Наразі відомо про щонайменше 150 жертв.