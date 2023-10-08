Ми змінимо реалії в Газі на 50 років вперед, — міністр оборони Ізраїлю
Через масштабну атаку ізраїльської території міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант погрожує бойовикам ХАМАС та Сектору Газа. Він попереджає про зміну реалій в Газі на 50 років вперед.
Про це повідомляють видання The Times of Israel та Sky News.
Міністр оборони Ізраїлю погрожує бойовикам
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант пригрозив бойовикам ХАМАС та Сектору Газа.
"Вони не розрізняли жінок, дітей і людей похилого віку, вони шкодили всім. Він незабаром зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить ціну. Ми змінимо реалії в Газі на 50 років вперед", — заявив міністр оборони Ізраїлю.
Водночас, за даними телеканалу Sky News, Армія оборони Ізраїлю не виключає початку сухопутної операції в Секторі Газа.
Нагадаємо, американський президент Джо Байден обіцяє Ізраїлю всебічну допомогу, аби громадяни могли продовжувати захищати себе. Своєю чергою, Нетаньягу подякував Байдену за підтримку і сказав, що "буде потрібна тривала й потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе".
Також ми писали, що в Ізраїлі зросла кількість загиблих внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС. Наразі відомо про щонайменше 150 жертв.