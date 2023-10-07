Ізраїль має право захищатись і відповісти на агресію, — Байден

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Американський президент Джо Байден обіцяє Ізраїлю всебічну допомогу, аби громадяни могли продовжувати захищати себе. Своєю чергою, Нетаньягу подякував Байдену за підтримку і сказав, що "буде потрібна тривала й потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе"

Про це повідомляє видання The Time of Israel.

Читайте також:

Заява Байдена про війну в Ізраїлі

Президент США Джо Байден заявив, що США підтримують Ізраїль і право Ізраїлю на самооборону.

Тим часом Нетаньягу подякував США за підтримку та закликав мешканців Гази негайно залишити місто. А Талібан звернувся до Ірану, Йорданії та Іраку з проханням надати прохід військам у бік Ізраїлю "для завоювання Єрусалима".

"Усі ізраїльтяни в цьому разом. Це займе час. Це буде важко. Попереду нас чекають складні дні. Але з Божою допомогою, нашою об’єднаною силою та нашою вірою у вічний Ізраїль ми переможемо", — заявив прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху.

שידור חי: https://t.co/AP0XP6oSp8 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

Нагадаємо, армія Ізраїля заявила, що контролює вже більшість південних населених пунктів країни. Раніше їх захопили бойовики ХАМАСу.

Очільник Міноборони Ізраїлю Йоав Галант заявив про посилення режиму надзвичайної ситуації на всій території держави.