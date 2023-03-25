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Мы сильно преувеличиваем: Байден высказал мнение по поводу российско-китайского союза

25 марта 2023 14:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент США Джо Байден
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент США Джо Байден считает, что представления о мощности союза Китая и рф сильно преувеличены и они не смогли создать столь крепкие альянсы, как у США и других западных стран.

Об этом пишет CNN.

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Заявление Байдена

Байден заявил, что не встревожен недавним визитом лидера Китая Си Цзиньпина к российскому президенту владимиру путину в москве.

Президент США упомянул, что хотя американские чиновники недавно предупреждали о возможности увеличения военной поддержки Пекина для москвы, на данный момент такого еще не произошло. Байден подчеркнул, что если бы что-то подобное случилось, Запад бы значительно объединился.

Байден также отметил сотрудничество между демократическими странами через различные альянсы, такие как G7, Quad Alliance, ASEAN и AUKUS. 

"Действия Китая и рф могут стать гораздо хуже, но давайте рассмотрим ситуацию в перспективе. Мы объединяем коалиции", — указал Байден.

В целом, президент США подчеркнул, что мощность союза Китая и России преувеличена, и Запад обладает более крепкими альянсами, которые могут противостоять возможным угрозам.

"Послушайте, я не отношусь к Китаю легкомысленно. Я не воспринимаю Россию легкомысленно, но я думаю, что мы ее сильно преувеличиваем", — сказал Байден.

Напомним, что президент Байден совершает свою первую официальную поездку в Канаду с тех пор, как он был вице-президентом в конце правления администрации Обамы.

Президент США планирует обсудить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо усиление общей системы ПВО, торговлю и вопросы функционирования общей границы, а также климатическую политику двух стран. США будут настаивать на том, чтобы Канада укрепила свою оборону на севере и увеличила расходы на свои вооруженные силы.

 

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