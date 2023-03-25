Действовать будем решительно: Байден сделал предупреждение Ирану

Президент США Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил свое предупреждение к Ирану, заявив, что американская сторона готова принять "решительные меры" для обеспечения безопасности своих граждан после нападения на американскую базу, расположенную на территории Сирии.

Об этом информирует The Guardian.

США предупредил Иран

Байден подчеркнул, что, хотя Соединенные Штаты не стремятся к военному конфликту с Ираном, они готовы принять все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан.

"Пусть никто не сомневается в том, что мы не желаем конфликта с Ираном, но мы будем решительно действовать в защиту нашего народа", — сказал президент США.

Когда журналисты задали вопрос о том, должен ли Иран понести большие последствия за совершенное нападение, президент Байден ответил, что американская сторона "не намерена останавливаться" в своих действиях. Это предупреждение является показателем решимости администрации США в отношении обеспечения безопасности своих граждан и военных объектов на Ближнем Востоке.

Таким образом, Байден подчеркнул необходимость решительных действий со стороны США для защиты свои х интересов и граждан, одновременно указав на стремление избежать военного конфликта с Ираном. Эта позиция демонстрирует баланс между настойчивостью в обеспечении безопасности и отсутствием желания вступать в долгосрочный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.

Напомним, что президент Байден совершает свою первую официальную поездку в Канаду с тех пор, как он был вице-президентом в конце правления администрации Обамы.

Президент США планирует обсудить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо усиление общей системы ПВО, торговлю и вопросы функционирования общей границы, а также климатическую политику двух стран. США будут настаивать на том, чтобы Канада укрепила свою оборону на севере и увеличила расходы на свои вооруженные силы.