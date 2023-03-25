Действовать будем решительно: Байден сделал предупреждение Ирану
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил свое предупреждение к Ирану, заявив, что американская сторона готова принять "решительные меры" для обеспечения безопасности своих граждан после нападения на американскую базу, расположенную на территории Сирии.
Об этом информирует The Guardian.
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США предупредил Иран
Байден подчеркнул, что, хотя Соединенные Штаты не стремятся к военному конфликту с Ираном, они готовы принять все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан.
"Пусть никто не сомневается в том, что мы не желаем конфликта с Ираном, но мы будем решительно действовать в защиту нашего народа", — сказал президент США.
Когда журналисты задали вопрос о том, должен ли Иран понести большие последствия за совершенное нападение, президент Байден ответил, что американская сторона "не намерена останавливаться" в своих действиях. Это предупреждение является показателем решимости администрации США в отношении обеспечения безопасности своих граждан и военных объектов на Ближнем Востоке.
Таким образом, Байден подчеркнул необходимость решительных действий со стороны США для защиты свои х интересов и граждан, одновременно указав на стремление избежать военного конфликта с Ираном. Эта позиция демонстрирует баланс между настойчивостью в обеспечении безопасности и отсутствием желания вступать в долгосрочный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.
Напомним, что президент Байден совершает свою первую официальную поездку в Канаду с тех пор, как он был вице-президентом в конце правления администрации Обамы.
Президент США планирует обсудить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо усиление общей системы ПВО, торговлю и вопросы функционирования общей границы, а также климатическую политику двух стран. США будут настаивать на том, чтобы Канада укрепила свою оборону на севере и увеличила расходы на свои вооруженные силы.