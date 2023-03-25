Ми сильно перебільшуємо: Байден висловив думку щодо російсько-китайського союзу
Президент США Джо Байден вважає, що уявлення про потужність союзу Китаю та росії сильно перебільшені і вони не змогли створити настільки міцні альянси, як у США та інших західних країн.
Про це пише CNN.
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Заява Байдена
Байден заявив, що не стривожений нещодавнім візитом лідера Китаю Сі Цзіньпіна до російського президента володимира путіна в москві.
Президент США згадав, що хоча американські чиновники нещодавно попереджали про можливість збільшення військової підтримки Пекіна для москви, наразі такого ще не сталося. Байден підкреслив, що якби щось подібне трапилося, Захід значно об'єднався б.
Байден також відзначив співпрацю між демократичними країнами через різні альянси, такі як G7, Quad Alliance, ASEAN та AUKUS.
"Дії Китаю і росії можуть стати набагато гіршими, але розгляньмо ситуацію в перспективі. Ми об'єднуємо коаліції", — зазначив Байден.
Загалом президент США підкреслив, що потужність союзу Китаю та росії перебільшена, і Захід має міцніші альянси, які можуть протистояти можливим загрозам.
"Послухайте, я не належу до Китаю легковажно. Я не сприймаю росію легковажно, але я думаю, що ми її сильно перебільшуємо", — сказав Байден.
Нагадаємо, що президент Байден здійснює свою першу офіційну поїздку до Канади з того часу, як він був віцепрезидентом наприкінці правління адміністрації Обами.
Президент США планує обговорити з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо посилення спільної системи ППО, торгівлю та питання функціонування спільного кордону, а також кліматичну політику двох країн. США наполягатимуть на тому, щоб Канада зміцнила свою оборону на півночі та збільшила витрати на свої збройні сили.