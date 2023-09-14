"Мы продолжаем тянуть": Джонсон призвал Запад предоставить больше оружия Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Shutterstock

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал материал, в котором подверг критике западные страны за недостаточное количество поставок оружия для нашей страны. По его словам, в Украине уже 20 тысяч человек остались с ампутированными конечностями из-за войны РФ.

Статья обнародована на сайте Spectacor.

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"Они хотят от нас только одного: оружия, чтобы завершить дело, и поэтому я просто не понимаю, почему мы продолжаем тянуть с этим дело. Так какого черта мы медлим? Как мы сможем посмотреть этим людям в глаза и объяснить задержку? На протяжении всей этой войны мы недооценивали украинцев и переоценивали Путина, и мы делаем то же сегодня", — объяснил общественный деятель.

Он отметил, что за время полномасштабного вторжения украинская армия меняет свои потребности, опираясь на ход боевых действий и ситуацию на поле боя. Сначала Запад не хотел поставлять Украине танки и БТРы, а после этого выяснилось, что беспилотники могут быть еще более смертоносным оружием.

"ВСУ нужны переносные зенитно-ракетные комплексы, они нуждаются в ATACM, ракетных системах большой дальности. Однако США до сих пор сомневаются в целесообразности такого шага. Но украинцам по-прежнему нужно больше ракетных систем, таких как британская Storm Shadow, которая оказалась чрезвычайно ценной", — добавил Джонсон.

Потребность оружия

Он вспомнил слова Президента Украины Владимира Зеленского, который постоянно говорит, что нашему государству необходимо только 200 сложных баллистических систем, таких как ATACM. В свою очередь Соединенные Штаты имеют тысячи образцов такого вооружения.

"Для чего их содержать? Как они послужат лучше в гарантиях обеспечить безопасность Запада, включая и сами США?", — спросил у Вашингтона политик.

Напомним, ранее президент Украины сообщил, что Борис Джонсон поддерживал Украину с начала войны. При этом он уточнил, что Джонсон до сих пор оказывает Украине международную помощь.