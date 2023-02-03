Президент Евросовета заявил, что ЕС не боится россии

Президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что Украина и ЕС — семья / Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что будущее нашей страны с Европейским Союзом. ЕС не напуган и не боится россии.

Об этом Шарль Мишель сказал по итогам 24-го саммита Украина-ЕС, пишет Interfax-Украина.

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"Мы здесь с четким посланием о двух вещах. Первое — это месседж вам и народу Украины: ЕС будет поддерживать вас всем, чем можем, так долго, сколько нужно. Мы не напуганы, мы не боимся кремля, потому что Украина и ЕС — мы семья. Мой второй месседж — будущее Украины с Европейским Союзом", — сказал Мишель на пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Он добавил, что народ Украины сделал четкий выбор в пользу свободы и демократии и ЕС принял четкое решение, что "будущее Украины с ЕС в нашем общем Европейском Союзе".

"Ваша судьба — наша судьба", — подчеркнул Мишель.

Напомним, что сегодня, 3 февраля, в Киеве прошел саммит Украина-ЕС. В столицу прибыли лидеры Европейского Союза во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В состав делегации также вошли 15 еврокомиссаров.

Ключевая тема саммита — готовность Украины к началу переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время украинская сторона готовится представить результаты выполнения рекомендаций ЕС. И ожидает положительной реакции.

"Ключевым вопросом в повестке дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в ЕС после того, как Украина выполнит все рекомендации ЕК и получит положительную оценку", — заявил на днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Офисе Президента Украины накануне сообщили, что во время саммита Украина-ЕС также будут обсуждаться политические вопросы, среди которых — "формула мира", а также военное сотрудничество.