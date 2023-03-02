Закрытие Метро и Ашан – будет или нет – Гетманцев

НАПК внесло Metro и Auchan в список спонсоров терроризма

С первого дня полномасштабного вторжения десятки компаний покинули российский рынок, чтобы не быть спонсором войны, которую россия развязала в Украине. Для многих моральная составляющая бизнеса стала важнее миллионных доходов, но не для всех. Часть компаний работает в обеих странах, игнорируя войну или спонсируя ее на стороне россии.

Такой бизнес в Украине проверяет Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Зарабатывающие на крови компании вносят в список международных спонсоров терроризма. Кто попал в список и что будет с этим бизнесом в Украине, узнавало Новини.LIVE.

Спонсоры терроризма — официально

Французская компания Auchan осталась работать в россии. Более того, по данным НАПК, их дочерняя компания в рф помогала российским военным, которые находились на оккупированных территориях Украины. Под видом гуманитарной помощи они посылали им сигареты, зажигалки, носки и бритвы.

Для компании россия является вторым рынком сбыта после Франции. По подсчетам журналистов, Auchan за год платит около 167 млн долларов налогов в российский бюджет. За эти деньги можно купить 15 самолетов СУ-25, 42 танка, 222 ракеты "Калибр" или 477 тысяч автоматов АК-74.

Компания продолжает работать в Украине. Но политики утверждают, что она помогает и украинской армии. Глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал Новини.LIVE, что бизнес компании в Украине не имеет никакого отношения к бизнесу в россии.

"Давайте будем откровенны. "Ашан Украина" не спонсирует россию. "Ашан Украина" спонсирует Украину, украинскую армию. Мы же с вами если говорим об определенных юридических лицах, то украинский "Ашан" не имеет никакого отношения к россии", — сказал нардеп Новини.LIVE.

"Ашан" в Украине. Фото: @auchan.ua

В течение года полномасштабной войны работает на нашем рынке и компания Metro, не ушедшая из россии. Только сейчас НАПК признало ее спонсором терроризма, и не через сферу ритейла. Оказывается, руководство компании тесно связано с российскими нефтегазовыми и банковскими сферами.

Ключевой акционер компании Даниэль Кретински контролирует долю в другой компании Eustream, транспортирующей российский газ в Центральную и Восточную Европу. И это в то время, когда мир поддерживает санкции против россии и отказывается от энергоресурсов государства-террориста. Кроме того, компания открывает новые продуктовые магазины в россии и позволяет платить в своей сети картами "Сбербанка".

Metro в Украине. Фото: УНИАН

Доля компаний в Украине

Несмотря на то, что компании попадают в список НАПК, это не значит, что они прекращают работу в Украине. Для этого нужно на законодательном уровне принять решение, что им у нас не место.

"Чтобы они вышли из нашего рынка, много ума, на самом деле, не нужно. Можно просто запретить или обложить их дополнительным налогом, и в этом случае, наверное, они покинут наш рынок. Но вопрос сложнее, потому что мы при этом потеряем гораздо больше, чем эти компании, и точно, чем российская федерация" , — сказал Гетманцев.

Даниил Гетманцев

Он подчеркнул, что эти компании работают не только в Украине и россии, но и во всем мире. Нардеп был автором законопроекта, которым предлагал наложить на подобный бизнес дополнительный налог. Но после длительных дискуссий в Раде пришли к выводу, что это не выгодно Украине.

"Некоторые всемирно известные компании будут вынуждены уйти из Украины, и мы потеряем налоги, рабочие места, часть экономики. В тот момент, когда мы считаем каждую копейку, для нас это будет достаточно болезненно. К сожалению, но определенные бизнес-интересы одерживают верх над моральными ценностями. Это очевидно", — подытожил нардеп.

Он отметил, что Украина в этом вопросе действует исходя из верховенства права. Но параллельно с этим идет работа по национализации бизнеса и компаний, принадлежавших именно гражданам россии. И здесь, по его словам, процесс продвигается быстро.