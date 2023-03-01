Закриття Метро та Ашан - буде чи ні - Гетманцев

Гетманцев розповів про долю бізнесу, який спонсорує війну

Національне агентство з питань запобігання корупції внесла кілька міжнародних компаній до списку спонсорів тероризму через те, що вони не вийшли з ринку російської федерації. Зокрема, це міжнародні компанії Metro та Auchan.

Чому Україна не буде виганяти їх з нашого ринку, екслюзивно для Новини.LIVE пояснив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Щоб вони вийшли з нашого ринку багато розуму насправді не потрібно. Можна просто заборонити чи обкласти їх додатковим податком і в цьому випадку, напевно, вони залишать наш ринок. Але питання є складнішим, тому що ми в цьому втратимо набагато більше, ніж ці компанії і точно, ніж російська федерація", — сказав Гетманцев.

Він підкреслив, що ці компанії працюють не лише на Україну та росію, а на весь світ. Нардеп був автором законопроєкту, який пропонував накласти на подібні компанії додатковий податок. Але після тривалих дискусій в Раді дійшли висновку, що це не вигідно для України.

"Деякі всесвітньо відомі компанії будуть змушені піти з України і ми втратимо податки, робочі місця, частину економіки. В той момент коли ми рахуємо кожну копійку, для нас це досить болісно буде. На жаль, але певні бізнес інтереси беруть гору над моральними цінностями. Це очевидно", — додав нардеп.

Він зазначив, що Україна в цьому питанні діє виходячи з верховенства права.

Нагадаємо, французька корпорація "Ашан" поповнила список Національної агенції з питань запобігання корупції (НАЗК) міжнародних спонсорів війни. Її "дочка" так і не пішла з російського ринку.