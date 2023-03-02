Закриття Метро та Ашан - буде чи ні - Гетманцев

НАЗК внесло Metro та Auchan до списку спонсорів тероризму

З першого дня повномасштабного вторгнення десятки компаній покинули російський ринок, аби не бути спонсором війни, яку рф розв’язала в Україні. Для багатьох моральна складова бізнесу стала важливіша за мільйонні прибутки, але не для всіх. Частина компаній працює в обох країнах, ігноруючи війну або спонсоруючи її на стороні рф.

Такий бізнес в Україні перевіряє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Компанії, які заробляють на крові, вносять до списку міжнародних спонсорів тероризму. Хто потрапив до списку і що буде з цим бізнесом в Україні — дізнавалося Новини.LIVE.

Спонсори тероризму — офіційно

Французька компанія Auchan залишилася працювати в рф. Ба більше, за даними НАЗК, їхня дочірня компанія в рф допомагала російським військовим, які перебували на окупованих територіях України. Під виглядом гуманітарної допомоги вони надсилали їм цигарки, запальнички, носки та бритви.

Для компанії росія є другим ринком збуту після Франції. За підрахунками журналістів, Auchan за рік сплачує близько 167 млн доларів податків до російського бюджету. За ці гроші можна купити 15 літаків СУ-25, 42 танки, 222 ракети "Калібр" або 477 тисяч автоматів АК-74.

Компанія досі продовжує працювати в Україні. Та політики стверджують — вона допомагає й українські армії. Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ексклюзивно розповів Новини.LIVE, що бізнес компанії в Україні немає жодного стосунку до бізнесу в рф.

"Давайте будемо відверті. "Ашан Україна" не спонсорує росію. "Ашан Україна" спонсорує Україну, українську армію. Ми ж з вами якщо говоримо про певні юридичні особи, то український "Ашан" немає жодного відношення до рф", — сказав нардеп.

"Ашан" в Україні. Фото: @auchan.ua

Протягом року повномасштабної війни працює на нашому ринку і компанія Metro, яка не пішла з рф. Лише зараз НАЗК визнало її спонсором тероризму, і не через сферу ритейлу. Виявляється, керівництво компанії тісно пов'язане з російськими нафтогазовою та банківською сферами.

Ключовий акціонер компанії Даніель Кретинські контролює частку в іншій компанії Eustream, яка транспортує російський газ до Центральної та Східної Європи. І це в той час, коли світ підтримує санкції проти рф і відмовляється від енергоресурсів держави-терориста. Окрім того, компанія відкриває нові продуктові магазини в росії та дозволяє сплачувати у своїй мережі картками "Сбербанку".

Metro в Україні. Фото: УНІАН

Доля компаній в Україні

Попри те, що компанії потрапляють у список НАЗК, це не означає, що вони припиняють роботу в Україні. Для цього потрібно на законодавчому рівні ухвалити рішення про те, що їм у нас не місце.

"Щоб вони вийшли з нашого ринку, багато розуму насправді не потрібно. Можна просто заборонити чи обкласти їх додатковим податком, і в цьому випадку, напевно, вони залишать наш ринок. Але питання є складнішим, тому що ми в цьому втратимо набагато більше, ніж ці компанії, і точно, ніж російська федерація", — сказав Гетманцев.

Данило Гетманцев

Він підкреслив, що ці компанії працюють не лише в Україні та росії, а в усьому світі. Нардеп був автором законопроєкту, який пропонував накласти на подібний бізнес додатковий податок. Але після тривалих дискусій в Раді дійшли висновку, що це не вигідно для України.

"Деякі всесвітньо відомі компанії будуть змушені піти з України, і ми втратимо податки, робочі місця, частину економіки. В той момент коли ми рахуємо кожну копійку, для нас це буде досить болісно. На жаль, але певні бізнес-інтереси беруть гору над моральними цінностями. Це очевидно", — підсумував нардеп.

Він зазначив, що Україна в цьому питанні діє, виходячи з верховенства права. Та паралельно з цим триває робота з націоналізації бізнесу та компаній, які належали саме громадянам рф. І тут, за його словами, процес просувається швидко.