Цель поставить миллион боеприпасов Украине никогда не была реалистичной, — Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что блок не выполнит обязательство послать Украине миллионов артиллерийских снарядов до конца марта. В то же время, он призвал оборонных подрядчиков нарастить объемы производства.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что сегодня Борис Писториус перед началом саммита министров обороны стран ЕС в Брюсселе признал, что блок не выполнит обязательство послать Украине миллионов артиллерийских снарядов до конца марта.

"Можно с уверенностью предположить, что цель в миллион снарядов не будет достигнута. Правильный вопрос — был ли миллион когда-то реальным. К сожалению, предупреждающие голоса были правы", — сказал он.

Писториус также призвал оборонных подрядчиков нарастить объем производства. Его поддержал еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель, заявивший, что производители боеприпасов могут пересмотреть свои экспортные планы, чтобы помочь Украине.

"Около 40% продукции экспортируется в третьи страны. Следовательно, нехватки производственных мощностей нет, проблема в том, что они отправляют свою продукцию на другие рынки. Поэтому, возможно, нам нужно попытаться перевести это производство на приоритетное для Украины", — добавил министр обороны. Германии.

Напомним, недавно в Белом доме рассказали, как нехватка финансирования повлияла на боеспособность Украины на фронте.