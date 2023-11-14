Мета поставити мільйон боєприпасів Україні ніколи не була реалістичною, — Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що блок не виконає зобов'язання надіслати Україні мільйонів артилерійських снарядів до кінця березня. Затримки пов'язані з проблемами в оборонному виробництві та бюрократичними бар'єрами.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що сьогодні Борис Пісторіус перед початком саміту міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі визнав, що блок не виконає зобов'язання надіслати Україні мільйонів артилерійських снарядів до кінця березня.

"Можна з упевненістю припустити, що мету в мільйон снарядів не буде досягнуто. Правильне питання — чи був мільйон колись реальним. На жаль, голоси, які попереджали, мали рацію", — сказав він.

Пісторіус також закликав оборонних підрядників наростити обсяги виробництва. Його підтримав єврокомісар із зовнішньої політики Жозеп Боррель, який заявив, що виробники боєприпасів можуть переглянути свої експортні плани, щоб допомогти Україні.

"Близько 40% продукції експортується до третіх країн. Отже, браку виробничих потужностей немає, проблема в тому, що вони відправляють свою продукцію на інші ринки. Тому, можливо, нам потрібно спробувати перевести це виробництво на пріоритетне для України", — додав міністр оборони Німеччини.

Нагадаємо, нещодавно у Білому домі розповіли, як брак фінансування вплинув на боєздатність України на фронті.